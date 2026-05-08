Рейтинг@Mail.ru
"Иди на фронт сам": немецкие школьники обратились к Мерцу - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260508/idi-na-front-sam-nemetskie-shkolniki-obratilis-k-mertsu-1155867730.html
"Иди на фронт сам": немецкие школьники обратились к Мерцу
"Иди на фронт сам": немецкие школьники обратились к Мерцу - РИА Новости Крым, 08.05.2026
"Иди на фронт сам": немецкие школьники обратились к Мерцу
В Берлине учащиеся немецких школ и другие граждане страны вышли на митинг против милитаризации Германии и воинской обязанности, участники акции призывают... РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T15:55
2026-05-08T15:55
германия
фридрих мерц
политика
общество
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/07/1146283046_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ab88c7b4131bc507502a976a4d54804b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Берлине учащиеся немецких школ и другие граждане страны вышли на митинг против милитаризации Германии и воинской обязанности, участники акции призывают канцлера страны Фридриха Мерца идти на фронт самому. Об этом сообщает РИА Новости.Акция в Берлине началась в 13.00 по московскому времени у Бранденбургских ворот. Ее участники пришли с транспарантами: "Мерц, иди на фронт сам", "Полный отказ (от военной службы - ред.) для этого и любого государства", "Моих детей вы не получите".Организаторы митинга накануне его проведения сообщали, что уже дважды выходили на улицы вместе более чем с 50 тысячами школьников по всей Германии. Акция проходит не только в Берлине, но и в других немецких городах.Манифестация является знаком протеста против наращивания вооружений и реформ военной службы. Новым законом о военной службе в бундесвере предусматривается возможность возврата к приостановленной в 2011 году воинской обязанности в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. В таком случае бундестаг сможет ввести так называемую "воинскую обязанность по потребности", а доводить численность армии до необходимой предлагается в том числе путем "случайного отбора", жребием.Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее в своей статье для RT заявил, что если Германия решится вступить в прямой вооруженный конфликт с Россией, ее промышленность будет уничтожена, а экономика рухнет.В начале апреля германские СМИ сообщили, что мужчинам в возрасте от 17 до 45 лет запрещено покидать страну более чем на три месяца без особого разрешения бундесвера. Это правило действует с начала 2026 года.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию, пугая собственное население якобы "агрессивными планами" России напасть на НАТО. Это делается для отвлечения внимания населения стран ЕС от внутренних проблем. При этом в Европе набирает силу милитаризация.Путин подчеркнул, что РФ не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну – Россия готова прямо сейчас.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задачи остаются прежними - Медведев высказался о конфликте России и Запада Экономия на здоровье: власти ФРГ жестко урезают расходы на медстрахование Зачем Европе нужна война с Россией – мнение
германия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/07/1146283046_43:0:954:683_1920x0_80_0_0_98326d2114ba831744cceba1c76a63f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
германия, фридрих мерц, политика, общество, новости
"Иди на фронт сам": немецкие школьники обратились к Мерцу

Немецкие школьники вышли на митинг против милитаризации ФРГ и воинской обязанности

15:55 08.05.2026
 
© AP Photo Ludovic MarinКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© AP Photo Ludovic Marin
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Берлине учащиеся немецких школ и другие граждане страны вышли на митинг против милитаризации Германии и воинской обязанности, участники акции призывают канцлера страны Фридриха Мерца идти на фронт самому. Об этом сообщает РИА Новости.
Акция в Берлине началась в 13.00 по московскому времени у Бранденбургских ворот. Ее участники пришли с транспарантами: "Мерц, иди на фронт сам", "Полный отказ (от военной службы - ред.) для этого и любого государства", "Моих детей вы не получите".
Организаторы митинга накануне его проведения сообщали, что уже дважды выходили на улицы вместе более чем с 50 тысячами школьников по всей Германии. Акция проходит не только в Берлине, но и в других немецких городах.
Манифестация является знаком протеста против наращивания вооружений и реформ военной службы. Новым законом о военной службе в бундесвере предусматривается возможность возврата к приостановленной в 2011 году воинской обязанности в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. В таком случае бундестаг сможет ввести так называемую "воинскую обязанность по потребности", а доводить численность армии до необходимой предлагается в том числе путем "случайного отбора", жребием.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее в своей статье для RT заявил, что если Германия решится вступить в прямой вооруженный конфликт с Россией, ее промышленность будет уничтожена, а экономика рухнет.
В начале апреля германские СМИ сообщили, что мужчинам в возрасте от 17 до 45 лет запрещено покидать страну более чем на три месяца без особого разрешения бундесвера. Это правило действует с начала 2026 года.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию, пугая собственное население якобы "агрессивными планами" России напасть на НАТО. Это делается для отвлечения внимания населения стран ЕС от внутренних проблем. При этом в Европе набирает силу милитаризация.
Путин подчеркнул, что РФ не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну – Россия готова прямо сейчас.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Задачи остаются прежними - Медведев высказался о конфликте России и Запада
Экономия на здоровье: власти ФРГ жестко урезают расходы на медстрахование
Зачем Европе нужна война с Россией – мнение
 
ГерманияФридрих МерцПолитикаОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:32Пентагон начал публиковать материалы об НЛО
17:05К идущим в Крым поездам добавили вагоны из-за ситуации с аэропортами юга
16:48В Новороссийске задержали осквернителя могил военных
16:34Президент Казахстана посетит парад Победы в Москве
16:25Рейсы из аэропортов юга России частично возобновлены
16:06В Севастополе появился новый исторический маршрут
15:55"Иди на фронт сам": немецкие школьники обратились к Мерцу
15:40Пожар у Чернобыля - что с радиационном фоном в России
15:27На Украине заочно осудили Мединского за учебник по истории
15:10Крымский мост сейчас – ситуация после остановки движения
15:07На пляжах Севастополя обнаружили мазут
14:55"Он ноги вытер о память деда": эксперт об угрозах Зеленского на 9 мая
14:32Над Крымом отработала ПВО
14:30Навигация юга России: когда возобновят полеты в закрытые аэропорты
14:27Спасатели подняли Знамя Победы на вершине горы Куш-Кая в Алуште
14:14Крымский мост открыли
14:13В Крыму отбой авиационной опасности
14:04В Запорожской области сократили продолжительность комендантского часа
13:45В Крыму объявлена авиационная опасность
13:43Крымский мост закрыт для проезда
Лента новостейМолния