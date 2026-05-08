"Иди на фронт сам": немецкие школьники обратились к Мерцу

В Берлине учащиеся немецких школ и другие граждане страны вышли на митинг против милитаризации Германии и воинской обязанности, участники акции призывают... РИА Новости Крым, 08.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Берлине учащиеся немецких школ и другие граждане страны вышли на митинг против милитаризации Германии и воинской обязанности, участники акции призывают канцлера страны Фридриха Мерца идти на фронт самому. Об этом сообщает РИА Новости.Акция в Берлине началась в 13.00 по московскому времени у Бранденбургских ворот. Ее участники пришли с транспарантами: "Мерц, иди на фронт сам", "Полный отказ (от военной службы - ред.) для этого и любого государства", "Моих детей вы не получите".Организаторы митинга накануне его проведения сообщали, что уже дважды выходили на улицы вместе более чем с 50 тысячами школьников по всей Германии. Акция проходит не только в Берлине, но и в других немецких городах.Манифестация является знаком протеста против наращивания вооружений и реформ военной службы. Новым законом о военной службе в бундесвере предусматривается возможность возврата к приостановленной в 2011 году воинской обязанности в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. В таком случае бундестаг сможет ввести так называемую "воинскую обязанность по потребности", а доводить численность армии до необходимой предлагается в том числе путем "случайного отбора", жребием.Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее в своей статье для RT заявил, что если Германия решится вступить в прямой вооруженный конфликт с Россией, ее промышленность будет уничтожена, а экономика рухнет.В начале апреля германские СМИ сообщили, что мужчинам в возрасте от 17 до 45 лет запрещено покидать страну более чем на три месяца без особого разрешения бундесвера. Это правило действует с начала 2026 года.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что правящие элиты объединенной Европы продолжают нагнетать истерию, пугая собственное население якобы "агрессивными планами" России напасть на НАТО. Это делается для отвлечения внимания населения стран ЕС от внутренних проблем. При этом в Европе набирает силу милитаризация.Путин подчеркнул, что РФ не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну – Россия готова прямо сейчас.

