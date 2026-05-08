Города-герои: история почетного звания в инфографике
"Город-герой" – этого почетного звания были удостоены 12 городов, прославившихся своей героической обороной во время Великой Отечественной войны.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. "Город-герой" – этого почетного звания были удостоены 12 городов, прославившихся своей героической обороной во время Великой Отечественной войны.
Официально в качестве государственной награды звание установлено 8 мая 1965 года Президиумом Верховного Совета СССР. В этот же день оно присвоено Ленинграду, Сталинграду, Севастополю, Одессе, Киеву и Москве. Брестской крепости присвоено звание "Крепость-герой". Также этим городам были вручены орден Ленина и медаль "Золотая Звезда".
В 1973 этого почетного звания также были удостоены Керчь и Новороссийск, еще через год – Минск, в 1976-м – Тула, а в 1985 году – Мурманск и Смоленск.
Жители этих городов проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне. Спустя 61 год после учреждения высокой награды РИА Новости Крым представляет главные факты о ней в инфографике.
Звание Город-герой – инфографикаЗвание Город-герой – инфографика
