https://crimea.ria.ru/20260508/goroda-geroi-istoriya-pochetnogo-zvaniya-v-infografike-1155834759.html
Города-герои: история почетного звания в инфографике
Города-герои: история почетного звания в инфографике - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Города-герои: история почетного звания в инфографике
"Город-герой" – этого почетного звания были удостоены 12 городов, прославившихся своей героической обороной во время Великой Отечественной войны. РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T07:45
2026-05-08T07:45
2026-05-08T07:45
инфографика
история
город-герой
память
великая отечественная война
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0f/1146475707_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a9e1ede60eea63ec1dd0a16223fe3a4d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. "Город-герой" – этого почетного звания были удостоены 12 городов, прославившихся своей героической обороной во время Великой Отечественной войны.Официально в качестве государственной награды звание установлено 8 мая 1965 года Президиумом Верховного Совета СССР. В этот же день оно присвоено Ленинграду, Сталинграду, Севастополю, Одессе, Киеву и Москве. Брестской крепости присвоено звание "Крепость-герой". Также этим городам были вручены орден Ленина и медаль "Золотая Звезда".В 1973 этого почетного звания также были удостоены Керчь и Новороссийск, еще через год – Минск, в 1976-м – Тула, а в 1985 году – Мурманск и Смоленск.Жители этих городов проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне. Спустя 61 год после учреждения высокой награды РИА Новости Крым представляет главные факты о ней в инфографике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:240 метров над уровнем моря – годовщина штурма Сапун-горы: инфографикаПодвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистовВесна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0f/1146475707_145:0:1280:851_1920x0_80_0_0_504265bf2d3843cb8093dcdd2964a6b2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
история, город-герой, память, великая отечественная война, инфографика
Города-герои: история почетного звания в инфографике
История почетного звания "Город-герой" в инфографике РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. "Город-герой" – этого почетного звания были удостоены 12 городов, прославившихся своей героической обороной во время Великой Отечественной войны.
Официально в качестве государственной награды звание установлено 8 мая 1965 года Президиумом Верховного Совета СССР. В этот же день оно присвоено Ленинграду, Сталинграду, Севастополю, Одессе, Киеву и Москве. Брестской крепости присвоено звание "Крепость-герой". Также этим городам были вручены орден Ленина и медаль "Золотая Звезда".
В 1973 этого почетного звания также были удостоены Керчь и Новороссийск, еще через год – Минск, в 1976-м – Тула, а в 1985 году – Мурманск и Смоленск.
Жители этих городов проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне. Спустя 61 год после учреждения высокой награды РИА Новости Крым
представляет главные факты о ней в инфографике.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: