https://crimea.ria.ru/20260508/evakuatsiya-v-permskom-krae--vsu-atakuyut-promyshlennuyu-zonu-1155853795.html
Эвакуация в Пермском крае – ВСУ атакуют промышленную зону
Эвакуация в Пермском крае – ВСУ атакуют промышленную зону - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Эвакуация в Пермском крае – ВСУ атакуют промышленную зону
ВСУ атаковали промышленные площадки Пермского края, сотрудники эвакуированы. Об этом сообщает губернатор региона Дмитрий Махонин. РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T08:14
2026-05-08T08:14
2026-05-08T08:14
пермский край
дмитрий махонин
атаки всу
эвакуация
происшествия
новости сво
новости
безопасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798639_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b24c1864739cf8080c539585977be6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали промышленные площадки Пермского края, сотрудники эвакуированы. Об этом сообщает губернатор региона Дмитрий Махонин.По его словам, в регионе сохраняется беспилотная опасность. Работает оперативный штаб. Людям следует пройти в укрытия.За ночь силы ПВО уничтожили 264 украинских беспилотника регионами России, сообщали ранее в Минобороны РФ. В частности, в ночь на пятницу ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи ракет и беспилотников. В регионе зафиксированы повреждения жилых домов, вспыхнули пожары и разрушены склады. Никто из людей не пострадал, сообщал губернатор Юрий Слюсарь. Над Севастополем уничтожили четыре беспилотника ВСУ, информировал губернатор Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:347 дронов сбили над Крымом, акваториями трех морей и другими регионами РоссииВСУ атаковали дронами Ржев – эвакуированы сотни людейМассированной воздушной атаке подверглась Ростовская область
пермский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798639_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dae614d25cea8c28ce23ffb7e216744c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, дмитрий махонин, атаки всу, эвакуация, происшествия, новости сво, новости, безопасность
Эвакуация в Пермском крае – ВСУ атакуют промышленную зону
В Пермском крае эвакуированы сотрудники промышленных площадок из-за атак ВСУ – власти