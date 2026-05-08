Эвакуация в Пермском крае – ВСУ атакуют промышленную зону

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали промышленные площадки Пермского края, сотрудники эвакуированы. Об этом сообщает губернатор региона Дмитрий Махонин.
"На промышленные площадки Пермского края совершен прилет вражеских беспилотников. Все оперативные службы работают на месте. Проведена эвакуация сотрудников. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
По его словам, в регионе сохраняется беспилотная опасность. Работает оперативный штаб. Людям следует пройти в укрытия.
За ночь силы ПВО уничтожили 264 украинских беспилотника регионами России, сообщали ранее в Минобороны РФ. В частности, в ночь на пятницу ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи ракет и беспилотников. В регионе зафиксированы повреждения жилых домов, вспыхнули пожары и разрушены склады. Никто из людей не пострадал, сообщал губернатор Юрий Слюсарь.
Над Севастополем уничтожили четыре беспилотника ВСУ, информировал губернатор Михаил Развожаев.
