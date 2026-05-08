Длинный отдых в мае – какие крымские курорты выбирают россияне
Евпатория и Щелкино вошли в топ-10 направлений для длительного отдыха в мае
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Евпатория, Оленевка и Щелкино в Крыму вошли в десятку самых популярных направлений для длительного отдыха в мае 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте Кучугуры в Краснодарском крае, где средняя продолжительность отдыха в мае – 16 ночей. На втором месте тоже кубанский курорт – Джемете, а на третьем – Оленевка в Крыму – 13 и 12 ночей соответственно", – выяснили аналитики платформы.
Средняя стоимость номера в Кучугурах составляет 3545 рублей за ночь, в Джемете – 2400 рублей, в Оленевке – 4427 рублей.
На четвертой позиции разместилась Евпатория со средним чеком за размещение в 2548 рублей, где туристы чаще всего останавливаются на 11 ночей. В Щелкино стоимость номера обойдется в 2896 рублей, средняя продолжительность отдыха – 8 ночей.
Также в десятку лидеров вошли Пересыпь, Ейск, Небуг и Дивноморское Краснодарского края, где средний разбег цен за ночевку – от 2265 до 3603 рублей.
В рейтинге наиболее популярных направлений для отдыха с детьми
в мае оказалась Ялта, сообщалось ранее на сайте Твил.Ру.
