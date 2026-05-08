Авария обесточила часть Южного Берега Крыма
Шесть населенных пунктов Алуштинского округа обесточены в пятницу утром из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T10:13
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
электричество
гуп рк "крымэнерго"
крым
алушта
энергосистема крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Шесть населенных пунктов Алуштинского округа обесточены в пятницу утром из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным пресс-службы, восстановить подачу электроэнергии планируется в течение трех часов.Для повышения энергобезопасности на Южном берегу Крыма модернизируют три крупных электроподстанции, на это выделили 11 миллиардов рублей из федерального бюджета, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму часть денег от национализации потратят на новые трансформаторыЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство
