Авария на магистрали: на севере Крыма город и 7 населенных пунктов без света
Армянск на севере Крыма и семь населенных пунктов Красноперекопского района отключены от электричества из-за нарушения в магистральных сетях. Об этом сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Армянск на севере Крыма и семь населенных пунктов Красноперекопского района отключены от электричества из-за нарушения в магистральных сетях. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Проводятся аварийно-восстановительные работы. В течение четырех часов электроснабжение обещают восстановить.Как сообщалось ранее, шесть населенных пунктов Алуштинского округа обесточены в пятницу утром из-за аварии на сетях. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму часть денег от национализации потратят на новые трансформаторыЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство
