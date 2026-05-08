Авария на магістралі: на севере Крыма город и 7 населенных пунктов без света - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Авария на магистрали: на севере Крыма город и 7 населенных пунктов без света
2026-05-08T10:57
Авария на магистрали: на севере Крыма город и 7 населенных пунктов без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Армянск на севере Крыма и семь населенных пунктов Красноперекопского района отключены от электричества из-за нарушения в магистральных сетях. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".
"В связи с технологическими нарушениями в магистральных сетях произошло отключение потребителей городского округа Армянск, населенных пунктов Красноперекопского района: с. Совхозное, с. Рисовое, с. Таврическое, с. Почетное, с. Магазинка, с. Новоалександровка, с. Новоивановка", - говорится в сообщении.
Проводятся аварийно-восстановительные работы. В течение четырех часов электроснабжение обещают восстановить.
Как сообщалось ранее, шесть населенных пунктов Алуштинского округа обесточены в пятницу утром из-за аварии на сетях.
