Атака ВСУ на Севастополь – над городом сбили 4 беспилотника - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Атака ВСУ на Севастополь – над городом сбили 4 беспилотника
Военные отразили новую атаку украинских беспилотников на Севастополь. В ночь на пятницу над городом уничтожили четыре цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T05:50
2026-05-08T06:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Военные отразили новую атаку украинских беспилотников на Севастополь. В ночь на пятницу над городом уничтожили четыре цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Воздушная тревога в городе была объявлена в 02:24. Спустя час ПВО отработала по воздушным целям.По предварительной информации от Спасательной службы, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, добавил Развожаев.Сирены воздушной тревоги отключили в городе в 4 утра.Украинские дроны регулярно атакуют Севастополь. 26 апреля ВСУ совершили один из самых массированных налетов на город, была уничтожена 71 воздушная цель. В результате атаки погиб один человек, четверо были ранены. Свыше 180 домов повреждены, вспыхнули 5 пожаров.В ночь на четверг силы ПВО перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотников над Крымом, еще 20 российскими регионами и акваториями трех морей. Утром - еще 127 БПЛА были сбиты над территорией Крыма и других регионов РФ, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Вечером с 20.00 до полуночи над Крымом, Черным и Азовским морями, а также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края и Московского региона перехватили еще 95 украинских беспилотников.
Атака ВСУ на Севастополь – над городом сбили 4 беспилотника

Над Севастополем уничтожили четыре беспилотника ВСУ – Развожаев

05:50 08.05.2026 (обновлено: 06:18 08.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Военные отразили новую атаку украинских беспилотников на Севастополь. В ночь на пятницу над городом уничтожили четыре цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Воздушная тревога в городе была объявлена в 02:24. Спустя час ПВО отработала по воздушным целям.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито 4 БПЛА в районе Северной стороны и Фиолента", - написал губернатор в в МАКС.
По предварительной информации от Спасательной службы, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, добавил Развожаев.
Сирены воздушной тревоги отключили в городе в 4 утра.
Украинские дроны регулярно атакуют Севастополь. 26 апреля ВСУ совершили один из самых массированных налетов на город, была уничтожена 71 воздушная цель. В результате атаки погиб один человек, четверо были ранены. Свыше 180 домов повреждены, вспыхнули 5 пожаров.
В ночь на четверг силы ПВО перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотников над Крымом, еще 20 российскими регионами и акваториями трех морей. Утром - еще 127 БПЛА были сбиты над территорией Крыма и других регионов РФ, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Вечером с 20.00 до полуночи над Крымом, Черным и Азовским морями, а также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края и Московского региона перехватили еще 95 украинских беспилотников.
