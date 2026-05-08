https://crimea.ria.ru/20260508/ataka-vsu-na-sevastopol--nad-gorodom-sbili-4-tseli-1155852042.html

Атака ВСУ на Севастополь – над городом сбили 4 беспилотника

Атака ВСУ на Севастополь – над городом сбили 4 беспилотника - РИА Новости Крым, 08.05.2026

Атака ВСУ на Севастополь – над городом сбили 4 беспилотника

Военные отразили новую атаку украинских беспилотников на Севастополь. В ночь на пятницу над городом уничтожили четыре цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.05.2026

2026-05-08T05:50

2026-05-08T05:50

2026-05-08T06:18

севастополь

атаки всу

атаки всу на крым

воздушная тревога в севастополе

новости севастополя

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

новости крыма

срочные новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/66956/93/669569337_0:297:3000:1985_1920x0_80_0_0_c457017e86cb2c6a8b5b1cc257ed80de.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Военные отразили новую атаку украинских беспилотников на Севастополь. В ночь на пятницу над городом уничтожили четыре цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Воздушная тревога в городе была объявлена в 02:24. Спустя час ПВО отработала по воздушным целям.По предварительной информации от Спасательной службы, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, добавил Развожаев.Сирены воздушной тревоги отключили в городе в 4 утра.Украинские дроны регулярно атакуют Севастополь. 26 апреля ВСУ совершили один из самых массированных налетов на город, была уничтожена 71 воздушная цель. В результате атаки погиб один человек, четверо были ранены. Свыше 180 домов повреждены, вспыхнули 5 пожаров.В ночь на четверг силы ПВО перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотников над Крымом, еще 20 российскими регионами и акваториями трех морей. Утром - еще 127 БПЛА были сбиты над территорией Крыма и других регионов РФ, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Вечером с 20.00 до полуночи над Крымом, Черным и Азовским морями, а также над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края и Московского региона перехватили еще 95 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260506/chto-proiskhodit-v-dzhankoe-posle-ataki-vsu-1155779732.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, атаки всу, атаки всу на крым, воздушная тревога в севастополе, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, срочные новости крыма, крым, новости сво