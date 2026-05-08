Атака на центр аэронавигации и отключения света в Крыму: главное за день

ВСУ атаковали аэронавигационный центр в Ростове-на-Дону – в аэропортах юга России введены ограничения на полеты. Населенные пункты на севере Крыма обесточены... РИА Новости Крым, 08.05.2026

2026-05-08T23:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали аэронавигационный центр в Ростове-на-Дону – в аэропортах юга России введены ограничения на полеты. Населенные пункты на севере Крыма обесточены из-за аварии на магистрали. Севастополь атаковали беспилотники. Вооруженные формирования Украины 1630 раз нарушили режим прекращения огня. В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул масштабный лесной пожар. Россия не пощадит страны Запада, если они решат испортить День Победы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар по авианавигационному центруВСУ атаковали филиал "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону. Как сообщала пресс-служба Минтранса РФ, в этой связи была временно приостановлена работа 13 аэропортов: Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.Днем сообщалось, что полеты в аэропорты Юга России приостановили до 12 мая.Позже Минтранс России сообщил, что выполнение рейсов из аэропортов юга России частично возобновлено. По состоянию на 16:00 вылетели два рейса, в обратном направлении отправились еще три самолета. До конца суток в аэропорты юга страны планируется выполнить порядка 200 рейсов как из Москвы, так и из регионовВ состав поездов "Таврия "крымского сообщения были включены дополнительные вагоны в связи с ограничениями в аэропортах юга страны.Кроме того, в результате атаки на Ростовскую область повреждены 50 частных жилых в селе Чалтырь. Также вспыхнули пожары и разрушены склады. Никто из людей не пострадал.Авария на энергосетях в КрымуВ Крыму из-за аварии на магистральных сетях был обесточен город Армянск и еще 7 населенных пунктов Красноперекопского района. Также свет пропал в поселках под Алуштой.Атака на СевастопольВоенные отразили новую атаку украинских беспилотников на Севастополь. В ночь на пятницу над городом уничтожили четыре цели в районе Северной стороны и ФиолентаЛюди не пострадали, гражданские объекты не повреждены, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Нарушения перемирия со стороны ВСУУкраинские боевики с полуночи 8 мая 1630 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции российских сил при помощи дронов и артиллерии.Как заявили в Минобороны РФ, российские силы зеркально реагировали на нарушения перемирия, наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска БПЛА.Пожар близ Чернобыльской АЭСВ пятницу стало известно о масштабном лесном пожаре, вспыхнувшем в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине. По состоянию на утро его площадь составляла 1100 гектаров. Из-за сильных порывов ветра огонь стремительно распространяется по территории.Роспотребнадзор сообщил, что в связи с пожаром специалисты осуществляют усиленный мониторинг радиационной обстановки в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях, включающий измерения мощности дозы гамма-излучения. По данным ведомства, радиационная обстановка в России остается стабильной, превышения естественного гамма-фона местности, характерного для территории указанных субъектов Российской Федерации, не зафиксировано.Заявление ЛавроваРоссия не пощадит страны Запада, если они решат испортить самый важный праздник для россиян – День Победы в Великой Отечественной войне, заявил глава МИД Сергей Лавров.Он подчеркнул, что Россия должна устранить любые угрозы безопасности, исходящие с украинской территории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

