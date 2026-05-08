50 домов повреждены при атаке ВСУ на Ростовскую область

50 частных жилых домов повреждены в селе Чалтырь Ростовской области после массированной атаки украинских беспилотников. В границах поврежденного жилья власти... РИА Новости Крым, 08.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. 50 частных жилых домов повреждены в селе Чалтырь Ростовской области после массированной атаки украинских беспилотников. В границах поврежденного жилья власти ввели режим ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Жителям будет оказана вся необходимая помощь. На данный момент обследование домов продолжается.В ночь на пятницу ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи ракет и беспилотников. В регионе зафиксированы повреждения жилых домов, вспыхнули пожары и разрушены склады. Никто из людей не пострадал, сообщал ранее губернатор Юрий Слюсарь. Позже глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в границах Железнодорожного района города.

