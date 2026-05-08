50 домов повреждены при атаке ВСУ на Ростовскую область - РИА Новости Крым, 08.05.2026
50 домов повреждены при атаке ВСУ на Ростовскую область
ростовская область, атаки всу, происшествия, юрий слюсарь, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости
В Ростовской области при атаке ВСУ повреждены 50 жилых домов - губернатор

11:04 08.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина МЧС
Машина МЧС - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. 50 частных жилых домов повреждены в селе Чалтырь Ростовской области после массированной атаки украинских беспилотников. В границах поврежденного жилья власти ввели режим ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"В Мясниковском районе в селе Чалтырь по данным на 10.30 в результате падения обломков БПЛА повреждено 50 частных домов и три автомобиля. В городах и районах, которые пострадали в результате падания обломков БПЛА созданы комиссии по оценке ущерба, введен режим ЧС в границах поврежденных домов", - написал он в мессенджере МАКС.
Жителям будет оказана вся необходимая помощь. На данный момент обследование домов продолжается.
В ночь на пятницу ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи ракет и беспилотников. В регионе зафиксированы повреждения жилых домов, вспыхнули пожары и разрушены склады. Никто из людей не пострадал, сообщал ранее губернатор Юрий Слюсарь.
Позже глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в границах Железнодорожного района города.
