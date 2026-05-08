264 беспилотника сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 08.05.2026
264 беспилотника сбили над Крымом и другими регионами России
Силы ПВО уничтожили 264 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами России, а также над Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили 264 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами России, а также над Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидированы над Крымом, Краснодарским краем, акваториями Азовского и Черного морей. Также сбиты цели над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Республики Татарстан и Московского региона.В ночь на пятницу ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи ракет и беспилотников. В регионе зафиксированы повреждения жилых домов, вспыхнули пожары и разрушены склады. Никто из людей не пострадал, сообщал губернатор Юрий Слюсарь. Над Севастополем уничтожили четыре беспилотника ВСУ, информировал губернатор Михаил Развожаев.Во второй половине дня в четверг 89 украинских беспилотника были уничтожены за 4 часа над регионами России. В ночь на четверг силы ПВО перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотников над Крымом, еще 20 российскими регионами и акваториями трех морей, сообщали ранее в Минобороны РФ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили 264 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами России, а также над Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с полуночи до 7.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 264 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Вражеские дроны ликвидированы над Крымом, Краснодарским краем, акваториями Азовского и Черного морей. Также сбиты цели над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Республики Татарстан и Московского региона.
В ночь на пятницу ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи ракет и беспилотников. В регионе зафиксированы повреждения жилых домов, вспыхнули пожары и разрушены склады. Никто из людей не пострадал, сообщал губернатор Юрий Слюсарь.
Над Севастополем уничтожили четыре беспилотника ВСУ, информировал губернатор Михаил Развожаев.
Во второй половине дня в четверг 89 украинских беспилотника были уничтожены за 4 часа над регионами России. В ночь на четверг силы ПВО перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотников над Крымом, еще 20 российскими регионами и акваториями трех морей, сообщали ранее в Минобороны РФ.
