264 беспилотника сбили над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 08.05.2026

Силы ПВО уничтожили 264 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами России, а также над Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Силы ПВО уничтожили 264 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами России, а также над Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидированы над Крымом, Краснодарским краем, акваториями Азовского и Черного морей. Также сбиты цели над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Республики Татарстан и Московского региона.В ночь на пятницу ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи ракет и беспилотников. В регионе зафиксированы повреждения жилых домов, вспыхнули пожары и разрушены склады. Никто из людей не пострадал, сообщал губернатор Юрий Слюсарь. Над Севастополем уничтожили четыре беспилотника ВСУ, информировал губернатор Михаил Развожаев.Во второй половине дня в четверг 89 украинских беспилотника были уничтожены за 4 часа над регионами России. В ночь на четверг силы ПВО перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотников над Крымом, еще 20 российскими регионами и акваториями трех морей, сообщали ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:347 дронов сбили над Крымом, акваториями трех морей и другими регионами РоссииВСУ атаковали дронами Ржев – эвакуированы сотни людейМассированной воздушной атаке подверглась Ростовская область

