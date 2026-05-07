Жители Севастополя смогут выбирать местные товары по онлайн-каталогу - РИА Новости Крым, 07.05.2026
Жители Севастополя смогут выбирать местные товары по онлайн-каталогу
Жители Севастополя смогут выбирать местные товары по онлайн-каталогу
Жители Севастополя смогут выбирать местные товары по онлайн-каталогу

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. 150 предприятий Севастополя представили продукцию в бесплатном онлайн-каталоге "Промышленность Севастополя", который призван помощь потребителям находить качественные товары в секторе обрабатывающего производства. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
"На базе сайта Фонда развития промышленности Севастополя функционирует онлайн-каталог товаров и услуг севастопольских производителей. Платформа создана для того, чтобы сделать бизнес заметнее, а покупателям – проще находить качественную продукцию в регионе", – проинформировали в пресс-службе.
Площадка помогает компаниям находить клиентов без лишних затрат, при этом услуга для промышленных предприятий Севастополя предоставляется бесплатно, отмечается в сообщении. Воспользоваться площадкой могут местные компании, занятые в сфере обрабатывающего производства.
Валовый региональный продукт в Севастополе по итогам 2025 года составит 342 миллиарда рублей, что на 5,3% больше, чем в предыдущем год. Рост ВРП обеспечивается за счет увеличения объемов промышленности обрабатывающих производств, электроэнергетики, торговли и инвестиций, сообщал ранее и.о. директора департамента экономического развития Денис Профатилов.
