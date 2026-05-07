Жители Севастополя смогут выбирать местные товары по онлайн-каталогу - РИА Новости Крым, 07.05.2026

2026-05-07T22:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. 150 предприятий Севастополя представили продукцию в бесплатном онлайн-каталоге "Промышленность Севастополя", который призван помощь потребителям находить качественные товары в секторе обрабатывающего производства. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.Площадка помогает компаниям находить клиентов без лишних затрат, при этом услуга для промышленных предприятий Севастополя предоставляется бесплатно, отмечается в сообщении. Воспользоваться площадкой могут местные компании, занятые в сфере обрабатывающего производства.Валовый региональный продукт в Севастополе по итогам 2025 года составит 342 миллиарда рублей, что на 5,3% больше, чем в предыдущем год. Рост ВРП обеспечивается за счет увеличения объемов промышленности обрабатывающих производств, электроэнергетики, торговли и инвестиций, сообщал ранее и.о. директора департамента экономического развития Денис Профатилов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе валовый региональный продукт по итогам года вырастет на 5%Крым получил 129 миллионов рублей субсидии на развитие промышленностиОт крупы до шампуня: в Севастополе расширен список социальных товаров

