Зеленский вновь грозит сорвать парад Победы в Москве
Зеленский опять пригрозил сорвать парад Победы на 9 мая в Москве
© AP Photo Peter DejongВладимир Зеленский
© AP Photo Peter Dejong
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь угрожает сорвать парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
4 мая Зеленский заявил, что украинские дроны могут прилететь на парад Победы в Москве.
"Есть и обращения от некоторых государств, близких России, о том, что их представители собираются быть в Москве. Странное желание… в эти дни. Мы не рекомендуем", - сказал Зеленский.
В четверг Минобороны России напомнило, что нанесет массированный ракетный удар по Киеву, если украинские боевики попытаются сорвать празднование Дня Победы.
"При нарушении ВСУ перемирия в зоне проведения СВО, а также попытках нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов Вооруженными силами будет дан адекватный ответ", - говорится в заявлении.
В четверг ВСУ начали атаковать Москву с помощью БПЛА. Атаки начались ночью и продолжаются в течение всего дня.
4 мая Министерство обороны России опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в День Победы, в котором предупредило об ответном, массированном ударе по центру Киева в случае провокаций, и призвало сотрудников иностранных дипломатических представительств своевременно покинуть Киев.
Накануне, 6 мая, в МИД РФ сообщили, что направили соответствующую ноту во все аккредитованные зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций.
Читайте также на РИА Новости Крым: