Зеленский вновь грозит сорвать парад Победы в Москве - РИА Новости Крым, 07.05.2026

Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь угрожает сорвать парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь угрожает сорвать парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.4 мая Зеленский заявил, что украинские дроны могут прилететь на парад Победы в Москве.В четверг Минобороны России напомнило, что нанесет массированный ракетный удар по Киеву, если украинские боевики попытаются сорвать празднование Дня Победы.В четверг ВСУ начали атаковать Москву с помощью БПЛА. Атаки начались ночью и продолжаются в течение всего дня.4 мая Министерство обороны России опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в День Победы, в котором предупредило об ответном, массированном ударе по центру Киева в случае провокаций, и призвало сотрудников иностранных дипломатических представительств своевременно покинуть Киев.Накануне, 6 мая, в МИД РФ сообщили, что направили соответствующую ноту во все аккредитованные зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Верить нельзя: в Крыму ответили на объявление Зеленским режима тишиныПеремирие между РФ и Украиной на День Победы: какую игру ведет ЗеленскийПеремирие для эскалации: кто использует Зеленского для провокации удара по Киеву

