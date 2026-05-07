Рейтинг@Mail.ru
Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня - МИД России - РИА Новости Крым, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260507/zelenskiy-ne-otdaval-vsu-prikaz-o-prekraschenii-ognya---mid-rossii-1155829383.html
Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня - МИД России
Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня - МИД России - РИА Новости Крым, 07.05.2026
Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня - МИД России
Владимир Зеленский не отдавал ВСУ приказ о перемирии с 6 мая, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости Крым, 07.05.2026
2026-05-07T11:29
2026-05-07T11:40
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
владимир зеленский
украина
новости сво
перемирие
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0b/1135556551_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5a5f1451bfcb930f8e887fa848ea1f56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский не отдавал ВСУ приказ о перемирии с 6 мая, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."У нас не было иллюзий относительно договороспособности киевского режима. У Зеленского слова вновь разошлись с реальными делами. Якобы введенный им режим прекращения огня никто из боевиков ВСУ соблюдать, как вы видите, и не собирался", - сказала она в ходе брифинга в четверг.По ее словам, всем давно очевидно, что Зеленский не стремится к миру.4 мая Зеленский после объявления от Минобороны России о перемирии 8 и 9 мая заявил, что Украина вводит решим тишины, начиная с 00:00 часов в ночь с 5 на 6 мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перемирие для эскалации: кто использует Зеленского для провокации удара по КиевуЕС объявил о создании "дронового альянса" с УкраинойВерить нельзя: в Крыму ответили на объявление Зеленским режима тишины
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0b/1135556551_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_ca8b531f5004886bc13e97296f4b7cfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), владимир зеленский, украина, новости сво, перемирие
Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня - МИД России

Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня с 6 мая - Захарова

11:29 07.05.2026 (обновлено: 11:40 07.05.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский не отдавал ВСУ приказ о перемирии с 6 мая, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"У нас не было иллюзий относительно договороспособности киевского режима. У Зеленского слова вновь разошлись с реальными делами. Якобы введенный им режим прекращения огня никто из боевиков ВСУ соблюдать, как вы видите, и не собирался", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
По ее словам, всем давно очевидно, что Зеленский не стремится к миру.

"Насколько нам известно, никакого приказа о прекращении огня он вообще не отдавал. Все это кровавый пиар", — добавила Захарова.

4 мая Зеленский после объявления от Минобороны России о перемирии 8 и 9 мая заявил, что Украина вводит решим тишины, начиная с 00:00 часов в ночь с 5 на 6 мая.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Перемирие для эскалации: кто использует Зеленского для провокации удара по Киеву
ЕС объявил о создании "дронового альянса" с Украиной
Верить нельзя: в Крыму ответили на объявление Зеленским режима тишины
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Владимир ЗеленскийУкраинаНовости СВОПеремирие
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:41Крымский мост перекрыт
11:37Ударом по Джанкою Киев нарушил им же объявленное "перемирие" – МИД
11:29Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня - МИД России
11:22В Севастополе отменена воздушная тревога
11:13Новая схема проезда у Крымского моста – с чем ехать на сканер или ручной досмотр
11:00Германия видит в Украине лабораторную мышь и сборочный цех – Медведев
10:51В Севастополе воздушная тревога
10:48Сколько в Крыму гостиниц и санаториев – данные статистики
10:40В Севастополе повторно закрыли рейд
10:29Глава Черноморского района Крыма уходит в отставку
10:26Серия землетрясений произошла в Турции – что известно
10:17Ядерные поползновения Германии могут стать поводом для войны – заявление
10:08Солнечный ветер спровоцирует магнитные бури на Земле
09:57"Будет уничтожена": Медведев дал сигнал элитам Германии
09:50Четыре шедевра великого режиссера: "неклассический" классик Бортко
09:36Убавил децибелы кирпичом: севастополец ответит за порчу иномарки
09:29Дрон ВСУ ударил по автобусу в Белгородской области – погибла женщина
09:20В Крыму назначили нового министра ЖКХ
09:15Крымский мост сейчас - оперативная обстановка на утро четверга
09:07День радио – как это открытие перевернуло мир
Лента новостейМолния