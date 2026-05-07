За четыре месяца в Крыму от мошенников пострадали 1 400 человек - РИА Новости Крым, 07.05.2026
За четыре месяца в Крыму от мошенников пострадали 1 400 человек
За четыре месяца в Крыму от мошенников пострадали 1 400 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. За четыре месяца 2026 года в Крыму зарегистрировано около 1 400 заявлений о совершенных преступлений в сфере IT. Такие данные в пресс-центре РИА Новости Крым озвучила заместитель начальника Следственного управления МВД по Республике Крым Ирина Маркевич.
За четыре месяца в Крыму от мошенников пострадали 1 400 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. За четыре месяца 2026 года в Крыму зарегистрировано около 1 400 заявлений о совершенных преступлений в сфере IT. Такие данные в пресс-центре РИА Новости Крым озвучила заместитель начальника Следственного управления МВД по Республике Крым Ирина Маркевич.
"Сейчас у нас такого вида преступления как разбои, квалифицированные грабежи, квартирные кражи и так далее отошли на второй план. Почти половина преступлений от всего количества совершается в сфере IT-преступлений", - сказала она.
При этом в республике, по данным Маркевич, количество преступлений этой категории снизилось на 15%, а уголовных дел с обвинительными заключениями направляется в суд почти на 30% больше.
"Очевидно, что профилактические мероприятия, которые мы проводим совместно с другими учреждениями и организациями, все-таки имеют положительный результат", - отметила она.
При этом представитель СК назвала наиболее популярные схемы преступников. Это звонки, в которых мошенники представляются сотрудниками ФСБ, прокуратуры, полиции и других правоохранительных органов. Они заявляют, что вы, сами того не подозревая, якобы спонсируете украинскую армию или говорят, что ваши близкие попали в беду. Также в топе предложение перейти по предлагаемой ссылке и при переходе со счета снимаются денежные средства.
"Правоохранительные органы не имеют доступа и сведений о ваших счетах. Не может сотрудник полиции или другого правоохранительного органа знать о том, какие у вас есть деньги на счетах и какие операции вы совершаете. Об этом может знать только банковский работник", - напомнила сотрудник правоохранительных органов.
Ранее в МВД сообщили, что в период с 27 апреля по 3 мая крымчане лишились более 22 миллионов рублей от действий дистанционных мошенников.
