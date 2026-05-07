Ядерные поползновения Германии могут стать поводом для войны – заявление

2026-05-07T10:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Даже близкое приближение Германии к получению своего ядерного оружия станет casus belli (поводом для войны) и даст возможность России принять меры реагирования в соответствии с ее ядерной доктриной. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье, опубликованной на сайте RT.Он обратил внимание, что в общественно-политический дискурс ФРГ "пока не слишком громко, как бы невнятно и издалека, но настойчиво вбрасываются посылы о необходимости "подумать" над получением собственного ядерного оружия".Замглавы российского Совбеза подчеркнул, что вопрос о "немецкой ядерной программе" может и должен быть немедленно подхвачен мировым сообществом, со всеми вытекающими последствиями: усиленными проверками со стороны МАГАТЭ, осуждением со стороны Совета Безопасности ООН, введением законных международных ограничительных мер, чтобы "задавить в зародыше одиозные ядерные поползновения".По мнению Медведева, устремления ФРГ по обретению ядерного оружия могут вызвать не меньшую тревогу и у США, которые пытаются убеждать мир в необходимости заключения нового Договора о стратегических наступательных вооружениях с участием Китая."И как им подобная перспектива: ядерная Европа во главе с милитаристской Германией, часть арсеналов которой неподконтрольна НАТО? Что-то подсказывает мне, что цели, которые могут быть заложены в новые устройства хранения кодов для приведения в действие ядерного арсенала ФРГ, будут отнюдь не только на территории России", - добавил он.

россия, новости, дмитрий медведев, германия, ядерное оружие, внешняя политика, безопасность