ВСУ третий день бьют по жилой застройке Энергодара
ВСУ продолжают бить по Энергодару – киевские боевики наносят удары по городской инфраструктуре, включая газораспределительную станцию и жилую застройку. За две... РИА Новости Крым, 07.05.2026
2026-05-07T12:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. ВСУ продолжают бить по Энергодару – киевские боевики наносят удары по городской инфраструктуре, включая газораспределительную станцию и жилую застройку. За две недели погибли два человека, один из которых сотрудник АЭС. Об этом заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев в комментарии по ситуации на Запорожской АЭС и в Энергодаре.По его словам, в Энергодаре третий день отмечается очень высокая активность ВСУ. Речь идет об ударах по городской инфраструктуре, включая газораспределительную станцию и жилую застройку.Кроме того, киевские боевики несколько раз ударили непосредственно по зданию администрации Энергодара, один из дронов-камикадзе поразил вход в подвал, используемый как бомбоубежище.По его информации, в результате взрыва загорелся дизель-генератор и припаркованный рядом автомобиль, но, к счастью, никто из сотрудников не пострадал.Лихачев подчеркнул, что удары по объектам Запорожской АЭС и Энергодару являются верхом цинизма, а сам выбор атомной станции в качестве цели поражения – максимально безответственный шаг со стороны украинских властей.Лихачев подчеркнул, что удары по гражданской инфраструктуре города – это удар по сотрудникам станции и их родными и близким. А значит, удар по тем, кто в этот же день заступает на дежурство на АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. ВСУ продолжают бить по Энергодару – киевские боевики наносят удары по городской инфраструктуре, включая газораспределительную станцию и жилую застройку. За две недели погибли два человека, один из которых сотрудник АЭС. Об этом заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев в комментарии по ситуации на Запорожской АЭС и в Энергодаре.
"В городе за две недели двое погибших, один из которых – сотрудник АЭС, и одна раненная женщина", – цитирует заявление Лихачева РИА Новости.
По его словам, в Энергодаре третий день отмечается очень высокая активность ВСУ. Речь идет об ударах по городской инфраструктуре, включая газораспределительную станцию и жилую застройку.
Кроме того, киевские боевики несколько раз ударили непосредственно по зданию администрации
Энергодара, один из дронов-камикадзе поразил вход в подвал, используемый как бомбоубежище.
"Несколько прилетов зафиксировали непосредственно по зданию городской администрации (Энергодара – ред.). Один из дронов-камикадзе поразил вход в подвал, который используется в качестве бомбоубежища для сотрудников мэрии", – сообщил глава "Росатома".
По его информации, в результате взрыва загорелся дизель-генератор и припаркованный рядом автомобиль, но, к счастью, никто из сотрудников не пострадал.
Лихачев подчеркнул, что удары по объектам Запорожской АЭС и Энергодару являются верхом цинизма, а сам выбор атомной станции в качестве цели поражения – максимально безответственный шаг со стороны украинских властей.
"Мы не раз заявляли, что выбор атомной станции в качестве цели поражения – максимально безответственный шаг со стороны украинских властей. На любой АЭС "Росатома" все подчинено безопасной эксплуатации объекта. Поражение любого здания, любого элемента оборудования – это удар по ядерной безопасности АЭС. Не понимать это – верх цинизма и безрассудства", – заявил глава "Росатома".
Лихачев подчеркнул, что удары по гражданской инфраструктуре города – это удар по сотрудникам станции и их родными и близким. А значит, удар по тем, кто в этот же день заступает на дежурство на АЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
