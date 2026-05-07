ВСУ третий день бьют по жилой застройке Энергодара

ВСУ третий день бьют по жилой застройке Энергодара - РИА Новости Крым, 07.05.2026

ВСУ продолжают бить по Энергодару – киевские боевики наносят удары по городской инфраструктуре, включая газораспределительную станцию и жилую застройку. За две... РИА Новости Крым, 07.05.2026

2026-05-07T12:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. ВСУ продолжают бить по Энергодару – киевские боевики наносят удары по городской инфраструктуре, включая газораспределительную станцию и жилую застройку. За две недели погибли два человека, один из которых сотрудник АЭС. Об этом заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев в комментарии по ситуации на Запорожской АЭС и в Энергодаре.По его словам, в Энергодаре третий день отмечается очень высокая активность ВСУ. Речь идет об ударах по городской инфраструктуре, включая газораспределительную станцию и жилую застройку.Кроме того, киевские боевики несколько раз ударили непосредственно по зданию администрации Энергодара, один из дронов-камикадзе поразил вход в подвал, используемый как бомбоубежище.По его информации, в результате взрыва загорелся дизель-генератор и припаркованный рядом автомобиль, но, к счастью, никто из сотрудников не пострадал.Лихачев подчеркнул, что удары по объектам Запорожской АЭС и Энергодару являются верхом цинизма, а сам выбор атомной станции в качестве цели поражения – максимально безответственный шаг со стороны украинских властей.Лихачев подчеркнул, что удары по гражданской инфраструктуре города – это удар по сотрудникам станции и их родными и близким. А значит, удар по тем, кто в этот же день заступает на дежурство на АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".

