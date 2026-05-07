ВСУ атаковали Петербург из воздушного пространства Латвии – Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 07.05.2026
ВСУ атаковали Петербург из воздушного пространства Латвии – Минобороны РФ
ВСУ атаковали Петербург из воздушного пространства Латвии – Минобороны РФ
13:45 07.05.2026 (обновлено: 14:02 07.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Российские военные обнаружили в ночь четверг шесть украинских беспилотников в воздушном пространстве Латвии, пять из них пропали в районе города Резекне, еще один был сбит после входа в воздушное пространство РФ. Об этом сообщает Минобороны России.
"7 мая 2026 года ВСУ предприняли попытку террористической атаки объектов гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. Около 3 часов 20 минут мск средствами радиотехнической разведки 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил России в воздушном пространстве Латвийской республики была обнаружена группа из шести БПЛА", – говорится в сообщении.
Одновременно в воздухе над территорией Латвии российские средства контроля воздушного пространства выявили два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16.
"Около четырех часов утра отметки пяти из шести обнаруженных БПЛА пропали в районе города Резекне на востоке Латвии. Шестой БПЛА после входа в российское воздушное пространство в 4 часа 41 минуту мск был сбит российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Лихачево, 78 км юго-восточнее Пскова", – указали в МО РФ.
Проведенная экспертиза упавших обломков засвидетельствовала, что это был беспилотник Ан-196 "Лютый" украинского производства.
Ранее сообщалось, что в ночь на четверг два беспилотника упали на территории Латвии, один из них повредил нефтехранилище в Резекне. Были повреждены четыре резервуара для нефти.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в апреле заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. По его словам, если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России, и предупредил о праве на самооборону.
