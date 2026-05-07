https://crimea.ria.ru/20260507/vsu-atakovali-peterburg-iz-vozdushnogo-prostranstva-latvii--minoborony-rf-1155835017.html

ВСУ атаковали Петербург из воздушного пространства Латвии – Минобороны РФ

ВСУ атаковали Петербург из воздушного пространства Латвии – Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 07.05.2026

ВСУ атаковали Петербург из воздушного пространства Латвии – Минобороны РФ

Российские военные обнаружили в ночь четверг шесть украинских беспилотников в воздушном пространстве Латвии, пять из них пропали в районе города Резекне, еще... РИА Новости Крым, 07.05.2026

2026-05-07T13:45

2026-05-07T13:45

2026-05-07T14:02

новости

министерство обороны рф

санкт-петербург

россия

беспилотник (бпла, дрон)

латвия

украина

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322369_101:0:1179:607_1920x0_80_0_0_fec05c09025ed6f82c4e389d0c6a3aea.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Российские военные обнаружили в ночь четверг шесть украинских беспилотников в воздушном пространстве Латвии, пять из них пропали в районе города Резекне, еще один был сбит после входа в воздушное пространство РФ. Об этом сообщает Минобороны России.Одновременно в воздухе над территорией Латвии российские средства контроля воздушного пространства выявили два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16.Проведенная экспертиза упавших обломков засвидетельствовала, что это был беспилотник Ан-196 "Лютый" украинского производства.Ранее сообщалось, что в ночь на четверг два беспилотника упали на территории Латвии, один из них повредил нефтехранилище в Резекне. Были повреждены четыре резервуара для нефти.Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в апреле заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. По его словам, если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России, и предупредил о праве на самооборону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260507/9-maya-vse-budet-natseleno-na-kiev-moskva-preduprezhdaet-evropu-1155830468.html

санкт-петербург

россия

латвия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, санкт-петербург, россия, беспилотник (бпла, дрон), латвия, украина