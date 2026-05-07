В школе под Ростовом взорвалась граната
2026-05-07T13:15
2026-05-07T13:18
В школе под Ростовом взорвалась граната

13:15 07.05.2026 (обновлено: 13:18 07.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Страйкбольная граната, предположительно, взорвалась в школе в городе Миллерово Ростовской области, пострадала 18-летняя ученица. Об этом сообщает региональный главк МВД России.
"Поступило сообщение из общеобразовательной школы №8 г. Миллерово о том, что произошел хлопок предмета, визуально похожего на страйкбольную гранату. По предварительной информации, пострадала ученица 2008 года рождения, которая получила незначительные ожоги рук", – проинформировали в ведомстве.
Ученице оказана медицинская помощь. Информации о других пострадавших в настоящий момент нет. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.
