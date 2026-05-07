В Севастополе открыли рейд
В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 07.05.2026
2026-05-07T08:02
2026-05-07T08:29
паромы и катера в севастополе
новости севастополя
севастополь
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
В Севастополе открыли рейд

08:02 07.05.2026 (обновлено: 08:29 07.05.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд в Севастополе был перекрыт в четверг в 07:38, ограничение продлилось 23 минуты. На это время для горожан организовали работу автобусов на компенсационных маршрутах.
"Рейд открыт. Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", – сказано в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
