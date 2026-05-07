В Севастополе на всем побережье будут стрелять весь день - РИА Новости Крым, 07.05.2026
В Севастополе на всем побережье будут стрелять весь день
2026-05-07T08:42
2026-05-07T08:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе флот оттачивает мастерство активной обороны в борьбе с подводными диверсантами. Стрельбы и взрывы будут слышны по всему побережью весь день. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Отмечается, что учения пройдут по всему морскому побережью Севастополя: в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл и Качи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе по всему побережью будут слышны взрывы весь день – власти

08:42 07.05.2026 (обновлено: 08:44 07.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе флот оттачивает мастерство активной обороны в борьбе с подводными диверсантами. Стрельбы и взрывы будут слышны по всему побережью весь день. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 22:00 флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС (подводные диверсионные силы и средства – ред.). Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", – сказано в сообщении главы города в мессенджере МАКС.

Отмечается, что учения пройдут по всему морскому побережью Севастополя: в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл и Качи.
