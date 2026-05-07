В Севастополе на ремонт пострадавших от атак ВСУ домов выделили почти 18 млн
Власти Севастополя выделили из резервного фонда почти 18 млн рублей на восстановление жилых домов пострадавших от атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор города...
2026-05-07T18:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Власти Севастополя выделили из резервного фонда почти 18 млн рублей на восстановление жилых домов пострадавших от атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев после заседания правительства.Украинские дроны регулярно атакуют Севастополь. Так, в ночь на воскресенье ВСУ совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, была уничтожена 71 воздушная цель. В результате атаки погиб один человек, четверо были ранены. Свыше 180 домов повреждены, вспыхнули 5 пожаров.Также ранее правительство Севастополя выделило 59,3 миллиона рублей для выплаты гражданам, пострадавшим от взрыва в доме №14 по улице Павла Корчагина, который произошел 24 марта.
