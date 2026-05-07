В Севастополе на ремонт пострадавших от атак ВСУ домов выделили почти 18 млн - РИА Новости Крым, 07.05.2026
В Севастополе на ремонт пострадавших от атак ВСУ домов выделили почти 18 млн
В Севастополе на ремонт пострадавших от атак ВСУ домов выделили почти 18 млн
2026-05-07T18:37
севастополь
новости севастополя
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
правительство севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Власти Севастополя выделили из резервного фонда почти 18 млн рублей на восстановление жилых домов пострадавших от атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев после заседания правительства.Украинские дроны регулярно атакуют Севастополь. Так, в ночь на воскресенье ВСУ совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, была уничтожена 71 воздушная цель. В результате атаки погиб один человек, четверо были ранены. Свыше 180 домов повреждены, вспыхнули 5 пожаров.Также ранее правительство Севастополя выделило 59,3 миллиона рублей для выплаты гражданам, пострадавшим от взрыва в доме №14 по улице Павла Корчагина, который произошел 24 марта.
севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), правительство севастополя
18:37 07.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Власти Севастополя выделили из резервного фонда почти 18 млн рублей на восстановление жилых домов пострадавших от атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев после заседания правительства.
"Выделили из резервного фонда еще 17,8 млн рублей — направим их на восстановление домов, пострадавших от обстрелов ВСУ. Это дома на улицах Ефремова и Генерала Жидилова, а также на проспекте Гагарина", - написал Развожаев в своем канале МАКС.
Украинские дроны регулярно атакуют Севастополь. Так, в ночь на воскресенье ВСУ совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, была уничтожена 71 воздушная цель. В результате атаки погиб один человек, четверо были ранены. Свыше 180 домов повреждены, вспыхнули 5 пожаров.
Также ранее правительство Севастополя выделило 59,3 миллиона рублей для выплаты гражданам, пострадавшим от взрыва в доме №14 по улице Павла Корчагина, который произошел 24 марта.
