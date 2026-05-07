В Севастополе ежегодно выделяют 300 млн рублей на медицину - РИА Новости Крым, 07.05.2026

2026-05-07T20:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Ежегодно из бюджета Севастополя выделяется 300 млн рублей на развитие наиболее проблемных участков в системе здравоохранения города. Средства идут на кардиологическое, онкологическое и травматологическое направления. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По информации губернатора, приобретение современного оборудования, а также допобучение врачей на выделяемые городом деньги, позволило сократить смертность в Севастополе."За три года работы программы, мы видим позитивную динамику", - отметил губернатор.В 2025 году в Севастополе выделили более 150 миллионов рублей на модернизацию здравоохранения. Также за счет перераспределения средств было выделено около 13 миллионов рублей на закупку термоскопов, микроскопов, анализаторов и другого медицинского оборудования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Онкобольные в России смогут получить вакцину по полису ОМСВ России готовятся зарегистрировать первый препарат от рака крови в 2026 годуПервый пациент получил российскую пептидную вакцину от колоректального рака

