В Севастополе ежегодно выделяют 300 млн рублей на медицину - РИА Новости Крым, 07.05.2026
В Севастополе ежегодно выделяют 300 млн рублей на медицину
В Севастополе ежегодно выделяют 300 млн рублей на медицину

Из бюджета Севастополя ежегодно выделяют 300 млн рублей на систему здравоохранения

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Ежегодно из бюджета Севастополя выделяется 300 млн рублей на развитие наиболее проблемных участков в системе здравоохранения города. Средства идут на кардиологическое, онкологическое и травматологическое направления. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Мы смотрим статистику, выявляем наиболее проблемные зоны и тогда в рамках нацпроектов начинаем закупать оборудование и развивать те направления, которых раньше у нас никогда не было. Утверждаем программу в рамках госгарантий из бюджета города: каждый год выделяется 300 млн рублей", - рассказал в ходе прямого эфира на канале "СТВ" Развожаев.
По информации губернатора, приобретение современного оборудования, а также допобучение врачей на выделяемые городом деньги, позволило сократить смертность в Севастополе.
"За три года работы программы, мы видим позитивную динамику", - отметил губернатор.
В 2025 году в Севастополе выделили более 150 миллионов рублей на модернизацию здравоохранения. Также за счет перераспределения средств было выделено около 13 миллионов рублей на закупку термоскопов, микроскопов, анализаторов и другого медицинского оборудования.
