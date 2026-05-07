В Россию стали меньше везти заграничного картофеля
Россия сократила импорт картофеля на 20% на фоне высоких урожаев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минсельхоза России. РИА Новости Крым, 07.05.2026
2026-05-07T21:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Россия сократила импорт картофеля на 20% на фоне высоких урожаев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минсельхоза России.Отмечается, что снижение импорта связано с высокой урожайностью этой овощной культуры по итогам 2025 года, когда в РФ собрали 8,5 млн тонн картошки. В целом в Минсельхозе отмечают максимальное приближение к показателям Доктрины продовольственной безопасности по самообеспеченности овощами. Это связывают, в частности, с мерами поддержи аграриев.
Россия сократила импорт картофеля на 20% – Минсельхоз