В Россию стали меньше везти заграничного картофеля
В Россию стали меньше везти заграничного картофеля

Россия сократила импорт картофеля на 20% – Минсельхоз

21:33 07.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Россия сократила импорт картофеля на 20% на фоне высоких урожаев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минсельхоза России.

"В текущем году наблюдается тенденция к снижению поставок картофеля из-за рубежа. Так, с начала года импорт данной продукции составил порядка 216 тысяч тонн, что на 20% ниже аналогичного периода прошлого года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что снижение импорта связано с высокой урожайностью этой овощной культуры по итогам 2025 года, когда в РФ собрали 8,5 млн тонн картошки. В целом в Минсельхозе отмечают максимальное приближение к показателям Доктрины продовольственной безопасности по самообеспеченности овощами. Это связывают, в частности, с мерами поддержи аграриев.
