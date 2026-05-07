В России отмечают День создания Вооруженных сил

Указ "О создании Вооруженных сил Российской Федерации" был подписан 7 мая 1992 года. С этого дня началась история современной российской армии – ВС РФ.

2026-05-07T07:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Указ "О создании Вооруженных сил Российской Федерации" был подписан 7 мая 1992 года. С этого дня началась история современной российской армии – ВС РФ. РИА Новости Крым подготовило краткую справку об основных вехах отечественных войск.История Вооруженных сил начинается со времени становления российской государственности и связанной с этим борьбой славянских народов за свою независимость, за объединение русских земель.В конце XVII – начале XVIII веков в ходе военных реформ царя Петра I в России были созданы регулярные армия и флот. После смены власти в стране в 1917 году военную организацию Российской империи ликвидировали.Для защиты завоеваний революции большевики создали Рабоче-крестьянскую Красную армию (РККА) и Рабоче-крестьянский Красный флот (РККФ). В 1924-25 годах в СССР была проведена военная реформа и принят закон об обязательной военной службе.С началом Великой Отечественной войны в СССР была проведена коренная перестройка военной организации государства, стала наращиваться мощь ВС СССР.После окончания Второй мировой войны армия СССР была сокращена. С середины 1950-х годов ее начали оснащать ракетно-ядерным оружием и другим новейшим для того времени вооружением.После распада СССР, 7 мая 1992 года, были созданы Вооруженные силы России, которые являются преемником боевой славы, опыта и лучших традиций ВС СССР, а также наследником традиций и побед русской армии и ВМФ дореволюционного времени.ВС РФ – важнейшая часть военной организации государства, составляющая основу обороны страны. Они предназначены для отражения агрессии, направленной против РФ, вооруженной защиты целостности и неприкосновенности ее территории, а также для выполнения задач в соответствии с международными договорами РФ.ВС структурно включают в себя три вида (Сухопутные войска, Воздушно-космические силы, Военно-Морской Флот) и два рода войск (Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Воздушно-десантные войска). Каждый из видов состоит из родов войск, имеет специальные войска и тыл.В мирное время ВС РФ содержатся в сокращенном составе. Их стратегическое развертывание осуществляется при возникновении угрозы государству или с началом военных действий.В соответствии с указом президента РФ от 16 сентября 2024 года, штатная численность ВС РФ составляет 2 389 130 человек, в том числе 1 500 000 военнослужащих.Согласно международному рейтингу военного могущества Global Firepower, российская армия входит в пятерку сильнейших армий мира (занимает второе место) и сохраняет паритет с США в сфере развития ядерного оборонного комплекса.В октябре 2024 года журнал U.S. News and World Report признал российскую армию сильнейшей в мире.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

