В Крыму назначили нового министра ЖКХ
На должность министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым назначен Алексей Сергеевич Кудинов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. На должность министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым назначен Алексей Сергеевич Кудинов. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства региона.Алексей Кудинов родился в Оренбурге 29 июля 1976 года. В 2006 году окончил Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина по направлению "Проектирование и сооружение газонефтепроводов". В 2010 году освоил специальность "Экономика и управление на предприятии".С 2022 года работал на посту первого замглавы Оренбурга.Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Захар Щегленко написал заявление об увольнении 24 апреля. Согласно опубликованному документу, Щегленко написал заявление по собственному желанию. Временно исполняющей обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма была назначена Оксана Механичева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назначена врио главы минЖКХАксенов уволил замминистра транспорта Крыма из-за ремонта дорогВ Крыму назначен врио начальника гостехнадзора
09:20 07.05.2026 (обновлено: 10:29 07.05.2026)