В Крыму назначили нового министра ЖКХ
В Крыму назначили нового министра ЖКХ
2026-05-07T09:20
2026-05-07T10:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. На должность министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым назначен Алексей Сергеевич Кудинов. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства региона.Алексей Кудинов родился в Оренбурге 29 июля 1976 года. В 2006 году окончил Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина по направлению "Проектирование и сооружение газонефтепроводов". В 2010 году освоил специальность "Экономика и управление на предприятии".С 2022 года работал на посту первого замглавы Оренбурга.Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Захар Щегленко написал заявление об увольнении 24 апреля. Согласно опубликованному документу, Щегленко написал заявление по собственному желанию. Временно исполняющей обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма была назначена Оксана Механичева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назначена врио главы минЖКХАксенов уволил замминистра транспорта Крыма из-за ремонта дорогВ Крыму назначен врио начальника гостехнадзора
В Крыму назначили нового министра ЖКХ

Новым министром ЖКХ Крыма стал Алексей Кудинов

09:20 07.05.2026 (обновлено: 10:29 07.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. На должность министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым назначен Алексей Сергеевич Кудинов. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства региона.
"Назначить Кудинова Алексея Сергеевича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе –министра жилищно-коммунального хозяйства РК на срок полномочий главы республики", - говорится в документе.
Алексей Кудинов родился в Оренбурге 29 июля 1976 года. В 2006 году окончил Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина по направлению "Проектирование и сооружение газонефтепроводов". В 2010 году освоил специальность "Экономика и управление на предприятии".
С 2022 года работал на посту первого замглавы Оренбурга.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Захар Щегленко написал заявление об увольнении 24 апреля. Согласно опубликованному документу, Щегленко написал заявление по собственному желанию. Временно исполняющей обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма была назначена Оксана Механичева.
