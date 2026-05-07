В Крыму назначили нового министра ЖКХ

2026-05-07T09:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. На должность министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым назначен Алексей Сергеевич Кудинов. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства региона.Алексей Кудинов родился в Оренбурге 29 июля 1976 года. В 2006 году окончил Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина по направлению "Проектирование и сооружение газонефтепроводов". В 2010 году освоил специальность "Экономика и управление на предприятии".С 2022 года работал на посту первого замглавы Оренбурга.Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Захар Щегленко написал заявление об увольнении 24 апреля. Согласно опубликованному документу, Щегленко написал заявление по собственному желанию. Временно исполняющей обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма была назначена Оксана Механичева.

