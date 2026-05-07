В Крыму альпинист сорвался с горы Сокол - РИА Новости Крым, 07.05.2026
В Крыму альпинист сорвался с горы Сокол
В Крыму альпинист сорвался с горы Сокол
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Вблизи Судака альпинист сорвался с горы Сокол. Мужчину с травмами пришлось эвакуировать сотрудникам "КРЫМ-СПАС". Об этом сообщили в МЧС по РК.Спасатели вместе с медработником спустились к туристу и оказали ему первую помощь. Мужчине наложили жгут и иммобилизировали травмированную конечность при помощи шины. Затем его на спецносилках и при помощи альпснаряжения доставили к автомобилю скорой.Ранее в Сакском районе Крыма мужчина на мотоцикле не справился с управлением и слетел в карьер. На помощь ему пришли специалисты отряда "КРЫМ-СПАС".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое взрослых с ребенком потерялись ночью на горе Демерджи в КрымуВ Крыму спасли заблудившихся туристок с горы Аю-ДагВ горах Судака женщина застряла на "сыпучке"
В Крыму альпинист сорвался с горы Сокол

В Крыму спасли альпиниста сорвавшегося со скалы

19:19 07.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Вблизи Судака альпинист сорвался с горы Сокол. Мужчину с травмами пришлось эвакуировать сотрудникам "КРЫМ-СПАС". Об этом сообщили в МЧС по РК.

"Днем поступила информация о том, что на горе Сокол при восхождении по альпинистскому маршруту мужчина сорвался с высоты около 6 метров. В результате падения турист получил открытый перелом левого голеностопа", - рассказали в МЧС.

Спасатели вместе с медработником спустились к туристу и оказали ему первую помощь. Мужчине наложили жгут и иммобилизировали травмированную конечность при помощи шины. Затем его на спецносилках и при помощи альпснаряжения доставили к автомобилю скорой.
Ранее в Сакском районе Крыма мужчина на мотоцикле не справился с управлением и слетел в карьер. На помощь ему пришли специалисты отряда "КРЫМ-СПАС".
