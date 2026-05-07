https://crimea.ria.ru/20260507/ukrainskie-drony-upali-v-latvii--proizoshel-pozhar-na-neftebaze-1155828156.html

Украинские дроны упали в Латвии – произошел пожар на нефтебазе

Украинские дроны упали в Латвии – произошел пожар на нефтебазе - РИА Новости Крым, 07.05.2026

Украинские дроны упали в Латвии – произошел пожар на нефтебазе

Два беспилотника упали в ночь на четверг на территории Латвии. Как пишет Sputnic Ближнее зарубежье со ссылкой на Национальные вооруженные силы страны, один из... РИА Новости Крым, 07.05.2026

2026-05-07T11:52

2026-05-07T11:52

2026-05-07T11:52

латвия

беспилотник (бпла, дрон)

украина

происшествия

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/07/1155828844_0:19:604:359_1920x0_80_0_0_a565976e76c43649b5f52625e3c575b1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Два беспилотника упали в ночь на четверг на территории Латвии. Как пишет Sputnic Ближнее зарубежье со ссылкой на Национальные вооруженные силы страны, один из дронов повредил нефтехранилище в Резекне.Сообщается, что один из дронов упал в Резекне, повреждены четыре резервуара для нефти, в которых на момент ЧП не было нефтепродуктов. Облицовка одного из резервуаров тлела на площади 30 квадратных метров, сейчас огонь потушен. Ответственные службы сейчас ищут второй БПЛА. По имеющейся у служб информации, он мог упасть в отдаленном месте в Резекненском крае.В школах нескольких регионов Латвии отменены занятия из-за сохраняющейся беспилотной угрозы. Речь об учебных заведениях Резекне, Резекненского края и Лудзенского края, а в Балвском крае они будут проводиться дистанционно.По словам Спрудса, в Латвию могли залететь дроны, направленные с украинской стороны в сторону России."Но пока это предположения, которые нужно подтвердить", – добавил министр.17 апреля в воздушном пространстве Румынии был зафиксирован пролет беспилотника над приграничьем с Украиной. 29 марта а Финляндии упали беспилотники. Предполагается, что у них "украинский след". По информации местных СМИ, премьер-министр станы Петтери Орпо назвал случившееся нарушением территориальной целостности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Европе нужна война с Россией – мнениеПольша и страны Балтии косвенно спровоцировали СВО – МеркельШойгу сделал заявление по поводу атак дронов на Россию из Финляндии и Балтии

латвия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

латвия, беспилотник (бпла, дрон), украина, происшествия, новости