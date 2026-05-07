Ударом по Джанкою Киев нарушил им же объявленное "перемирие" – МИД

Ударом по Джанкою Зеленский нарушил им же объявленное "перемирие" – Захарова
11:37 07.05.2026 (обновлено: 11:39 07.05.2026)
© Официальный канал главы администрации города Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Удар украинских боевиков по Джанкою в Крыму, в результате которого погибли пять человек, стал наглядным примером того, как киевский режим грубо нарушил им же объявленное "перемирие". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы не единожды становились свидетелями того, как Банковая беззастенчиво и многократно нарушает объявленные ею же перемирия. Давайте приведем примеры, чтобы то, о чем говорим, было подкреплено фактами. Вот, например, 6 мая. В первые же минуты после полуночи жертвами их массированного удара в крымском городе Джанкой стали мирные жители", – сказала дипломат на брифинге в четверг.
Всего, под данным Минобороны РФ, в ночь на 6 мая над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской областей, Московским регионом и акваторией Черного моря средствами ПВО были уничтожены 53 украинских беспилотника, добавила Захарова.
"У нас не было иллюзий относительно договороспособности киевского режима. У Зеленского слова вновь разошлись с реальными делами", – отметила официальный представитель МИД РФ.
Как отметила Захарова, объявление Зеленским "перемирия" было продиктовано не только попыткой медийно перебить тему объявленного Россией режима тишины по случаю Дня Победы на период с 8 по 9 мая, но и реально тяжелым положением ВСУ на фронте.
"Киевскому режиму крайне нужна передышка для их перегруппировки и подготовки к продолжению боевых действий и террористических актов", - подытожила дипломат.
В ночь на 6 мая ВСУ нанесли удар беспилотниками по Джанкой на севере Крыма. В результате погибли пять человек. Он заверил, что власти региона окажут семьям всю необходимую помощь и поддержку.
Спикер крымского парламента Владимир Константинов назвал случившееся большой трагедией, и добавил, что расценивает атаки ВСУ как попытку омрачить праздник Великой Победы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары по Джанкою актом терроризма. По ее словам, киевский режим в неонацистом угаре активизировался перед 9 мая.
