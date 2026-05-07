Убавил децибелы кирпичом: севастополец ответит за порчу иномарки

Убавил децибелы кирпичом: севастополец ответит за порчу иномарки - РИА Новости Крым, 07.05.2026

До пяти лет заключения грозит севастопольцу за умышленное повреждение чужого автомобиля. На припаркованную во дворе машину мужчина скинул кирпич, чтобы... РИА Новости Крым, 07.05.2026

севастополь

умвд россии по севастополю

новости севастополя

автомобиль

закон и право

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. До пяти лет заключения грозит севастопольцу за умышленное повреждение чужого автомобиля. На припаркованную во дворе машину мужчина скинул кирпич, чтобы заставить водителя выключить музыку. Об этом сообщает УМВД России по городу.По данным правоохранителей, 37-летняя женщина сдавала в аренду свой автомобиль Hyundai Solaris молодому курьеру. В день "Х" он как обычно развозил заказы и приехал в очередной двор. Парень решил не выключать музыку в автомобиле и быстро отнести заказ в указанную квартиру, поэтому закрыл машину и ушел.Звук музыки во дворе услышал местный житель, вышел на балкон и стал кричать, чтобы владелец иномарки сбавил децибелы и не беспокоил его.Курьер вернулся и увидел последствия "запугивания", о которых сообщил владелице транспорта. Участковый уполномоченный полиции установил личность подозреваемого и задержал его."Фигурант уголовного дела признал вину и раскаялся, объяснив, что не хотел попасть в автомобиль. Теперь мужчине грозит до 5-ти лет лишения свободы по ч.2 ст. 167 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", – добавили в сообщении.Ранее в Евпатории нетрезвый мужчина в гневе побил куском тротуарной плитки три автомобиля, причинив ущерб на общую сумму почти 400 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раздраженный звуком питбайка выстрелил в глаз ребенку на СтавропольеНа встрече выпускников в Севастополе женщина повредила нос одноклассницеВ Симферополе посетители избили работника кафе

