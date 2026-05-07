Солнечный ветер спровоцирует магнитные бури на Земле - РИА Новости Крым, 07.05.2026

2026-05-07T10:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В четверг и пятницу, 7 и 8 мая, из-за ожидающегося роста скорости солнечного ветра в окрестностях Земли будет повышенная вероятность магнитных бурь и геомагнитных возмущений. Об этом предупредили в в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Отмечается, что общая интенсивность события на данный момент оценивается как средняя, умеренная. Следующий период возмущений ожидается с 15 по 18 мая и по прогнозам он будет более сильным.На данный момент общая активность Солнца является низкой, но к концу недели возможен рост числа солнечных вспышек - на обращенную к Земле сторону Солнца выйдет крупных групп пятен, отметили в Лаборатории.Предыдущая магнитная буря уровня G2 произошла в ночь с 4 на 5 мая и вызвала полярные сияния.В целом в мае на Земле ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуВ мае крымчан ждет двойное полнолуниеНовый удар: сильнейшая за 2,5 месяца вспышка произошла на Солнце

