Солнечный ветер спровоцирует магнитные бури на Земле - РИА Новости Крым, 07.05.2026
Солнечный ветер спровоцирует магнитные бури на Земле
Солнечный ветер спровоцирует магнитные бури на Земле
В четверг и пятницу, 7 и 8 мая, из-за ожидающегося роста скорости солнечного ветра в окрестностях Земли будет повышенная вероятность магнитных бурь и... РИА Новости Крым, 07.05.2026
2026-05-07T10:08
институт солнечно-земной физики
магнитные бури
земля
солнце
космос
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В четверг и пятницу, 7 и 8 мая, из-за ожидающегося роста скорости солнечного ветра в окрестностях Земли будет повышенная вероятность магнитных бурь и геомагнитных возмущений. Об этом предупредили в в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Отмечается, что общая интенсивность события на данный момент оценивается как средняя, умеренная. Следующий период возмущений ожидается с 15 по 18 мая и по прогнозам он будет более сильным.На данный момент общая активность Солнца является низкой, но к концу недели возможен рост числа солнечных вспышек - на обращенную к Земле сторону Солнца выйдет крупных групп пятен, отметили в Лаборатории.Предыдущая магнитная буря уровня G2 произошла в ночь с 4 на 5 мая и вызвала полярные сияния.В целом в мае на Земле ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии.
На Земле 7 и 8 мая вероятны магнитные бури из-за роста скорости солнечного ветра

© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В четверг и пятницу, 7 и 8 мая, из-за ожидающегося роста скорости солнечного ветра в окрестностях Земли будет повышенная вероятность магнитных бурь и геомагнитных возмущений. Об этом предупредили в в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
"Заметно увеличенной будет вероятность геомагнитных событий 7 и 8 мая из-за ожидающегося роста скорости солнечного ветра в окрестностях Земли. В каждый из двух дней присутствуют шансы примерно 1/3 на магнитную бурю (красный уровень) и 1/3 на более слабые геомагнитные возмущения (желтый уровень)", - рассказали ученые.
Отмечается, что общая интенсивность события на данный момент оценивается как средняя, умеренная. Следующий период возмущений ожидается с 15 по 18 мая и по прогнозам он будет более сильным.
На данный момент общая активность Солнца является низкой, но к концу недели возможен рост числа солнечных вспышек - на обращенную к Земле сторону Солнца выйдет крупных групп пятен, отметили в Лаборатории.
Предыдущая магнитная буря уровня G2 произошла в ночь с 4 на 5 мая и вызвала полярные сияния.
В целом в мае на Земле ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
