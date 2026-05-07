Смертельное ДТП с четырьмя машинами произошло в Сочи
ДТП со смертельным исходом произошла в четверг в поселке Дагомыс в Сочи. Погиб водитель "Хендэ", который врезался в припаркованную на обочине "Газель". Об этом... РИА Новости Крым, 07.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. ДТП со смертельным исходом произошла в четверг в поселке Дагомыс в Сочи. Погиб водитель "Хендэ", который врезался в припаркованную на обочине "Газель". Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани."В 15:45 в Дагомысе на Барановском шоссе водитель "Хендэ" не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение, после чего его отбросило на припаркованный на обочине автомобиль "Газель". От удара грузовое авто отбросило на движущийся в попутном направлении "Чанган", который отбросило на припаркованную "Лада Нива", - рассказал подробности аварии командир батальона №2 Госавтоинспекции Сочи Юрий Голуб.59-летний водитель "Хендэ" скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, добавил Голуб.Ранее массовое ДТП с 13 автомобилями произошло на МКАД в понедельник днем, пострадали двое взрослых и двое детей - грузовик без тормозов снес 13 машин.
