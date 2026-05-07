Сладкая и с кислинкой: первый урожай земляники собирают в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Крымские аграрии приступили к сбору первого в 2026 году урожая земляники – в планах получить не менее тысячи тонн к концу сезона. Об этом журналистам рассказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк."Традиционно для Крыма сбор земляники в этом году наступил в конце апреля. Сейчас мы находимся в пике этой уборки. Это первый урожай, который убирается в этом году. У нас еще будет несколько волн, все в зависимости от сорта. Либо это ремонтантные, либо это сорта, которые дают два больших урожая – две больших волны", – рассказал он.Неустойчивая и порой морозная погода "сдвинула" уборку на неделю вперед, но никак не повлияла на качество ягоды – она выращивалась в закрытом грунте и холода ей были не страшны.По информации Кратюка, в этом году ждут увеличения урожая минимум на 5-7% по сравнению с прошлым годом.На предприятии в селе Холмовка Бахчисарайского района землянику выращивают на 8 гектарах, а общая площадь, занятая этой ягодой в Крыму, составляет 21 гектар.В основном на полуострове выращивается клубника (она же земляника садовая) сорта "Клери" – он популярен и в Крыму, и в других регионах России.Глава минсельхоза Крыма добавил, что в этом году фермеры начали выращивать новые сорта с улучшенными характеристиками – скоро они тоже появятся на прилавках."Технология отработана – остается теперь только выбрать сорт, который будет интересен и привлекателен покупателю как видом, так и ценой", – подчеркнул Кратюк.
"Выращиваем мы итальянский сорт "Клери", который в нашей местности показал себя достаточно хорошо. Получается сладкая с кислиночкой, а главное – транспортабельная ягода. На данный момент она нас устраивает. Это сорт раннего созревания, который отлично подошел к нашим климатическим условиям", – объяснил агроном предприятия Василий Лешкевич.
