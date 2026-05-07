Сладкая и с кислинкой: первый урожай земляники собирают в Крыму - РИА Новости Крым, 07.05.2026
Сладкая и с кислинкой: первый урожай земляники собирают в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Крымские аграрии приступили к сбору первого в 2026 году урожая земляники – в планах получить не менее тысячи тонн к концу сезона. Об этом журналистам рассказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк."Традиционно для Крыма сбор земляники в этом году наступил в конце апреля. Сейчас мы находимся в пике этой уборки. Это первый урожай, который убирается в этом году. У нас еще будет несколько волн, все в зависимости от сорта. Либо это ремонтантные, либо это сорта, которые дают два больших урожая – две больших волны", – рассказал он.Неустойчивая и порой морозная погода "сдвинула" уборку на неделю вперед, но никак не повлияла на качество ягоды – она выращивалась в закрытом грунте и холода ей были не страшны.По информации Кратюка, в этом году ждут увеличения урожая минимум на 5-7% по сравнению с прошлым годом.На предприятии в селе Холмовка Бахчисарайского района землянику выращивают на 8 гектарах, а общая площадь, занятая этой ягодой в Крыму, составляет 21 гектар.В основном на полуострове выращивается клубника (она же земляника садовая) сорта "Клери" – он популярен и в Крыму, и в других регионах России.Глава минсельхоза Крыма добавил, что в этом году фермеры начали выращивать новые сорта с улучшенными характеристиками – скоро они тоже появятся на прилавках."Технология отработана – остается теперь только выбрать сорт, который будет интересен и привлекателен покупателю как видом, так и ценой", – подчеркнул Кратюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму упадут цены на клубнику и каким будет урожайПогода в Крыму снова испытывает аграриев на прочность – глава МинсельхозаКак заморозки повлияли на урожай в Крыму
