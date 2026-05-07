Сколько в Крыму гостиниц и санаториев – данные статистики
В Крыму насчитывается 1,9 тысячи средств размещения. Такие цифры привела руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по РК и... РИА Новости Крым, 07.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В Крыму насчитывается 1,9 тысячи средств размещения. Такие цифры привела руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю Ольга Балдина.При этом она отметила, что с 2014 года число гостиниц, отелей, санаториев и гостевых домов увеличилось практически на 65 процентов, а их "емкость" возросла на 13,8%.Ранее также сообщалось, что Крым вошел в тройку лидеров среди регионов ЮФО с самыми высокими темпами роста валового регионального продута (ВРП). При этом доля туристской индустрии в базовом региональном продукте республики, начиная с 2019 года, является лидирующим показателем.При этом, по мнению эксперта в области туризма Людмилы Бабий, в Крыму не хватает отелей сегмента "три звезды". А эксперимент по легализации гостевых домов на территории Крыма и Севастополя находится в активной фазе. Сейчас специалисты работают над пересмотром тарифов за оплату электроэнергии для владельцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открывают "охоту" на нелегальных экскурсоводов и отелиМайские праздники в Крыму: сколько туристов ждать и куда они поедутКрым с начала года посетили 564 тысячи туристов
