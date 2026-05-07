Рейтинг@Mail.ru
Серия землетрясений произошла в Турции – что известно - РИА Новости Крым, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260507/seriya-zemletryaseniy-proizoshla-v-turtsii--chto-izvestno-1155825695.html
Серия землетрясений произошла в Турции – что известно
Серия землетрясений произошла в Турции – что известно - РИА Новости Крым, 07.05.2026
Серия землетрясений произошла в Турции – что известно
В Турции в четверг утром зафиксирована серия землетрясений с максимальной магнитудой 3.3. Таковы данные Европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 07.05.2026
2026-05-07T10:26
2026-05-07T10:26
турция
землетрясение
новости
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9c93329bbab162fe1493a5441f7b5f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Турции в четверг утром зафиксирована серия землетрясений с максимальной магнитудой 3.3. Таковы данные Европейского сейсмологического центра.По информации сейсмологов, подземный толчок максимальной магнитуды произошел в западной части страны в 05:35 по всемирному времени или в 08:35 – по московскому.Очаг залегал на глубине 9 километров, в 36 км к юго-востоку от Карабаглара с населением 458 тысяч человек и в 12 км – от 50-тысячной Торбалы.Кроме того, за последние пять часов в разных частях Турции зафиксированы еще 19 слабых подземных толчков с магнитудой до 3 баллов. О разрушениях и пострадавших не сообщается.4 мая землетрясение магнитудой 4.8 произошло в Таджикистане. 3 числа – в Черном море, магнитудой 2,9, с эпицентром на глубине в десять километров в 118 км к югу от Феодосии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сейсмоопасный Крым: ждать ли землетрясений и где безопаснее строитьЗемлетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученыеУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639570_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_63ef1f16bb278c2a876ffac37748601f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, землетрясение, новости, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, в мире
Серия землетрясений произошла в Турции – что известно

В Турции в четверг зафиксирована серия подземных толчков – европейский сейсмоцентр

10:26 07.05.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Турции в четверг утром зафиксирована серия землетрясений с максимальной магнитудой 3.3. Таковы данные Европейского сейсмологического центра.
По информации сейсмологов, подземный толчок максимальной магнитуды произошел в западной части страны в 05:35 по всемирному времени или в 08:35 – по московскому.
Очаг залегал на глубине 9 километров, в 36 км к юго-востоку от Карабаглара с населением 458 тысяч человек и в 12 км – от 50-тысячной Торбалы.
Кроме того, за последние пять часов в разных частях Турции зафиксированы еще 19 слабых подземных толчков с магнитудой до 3 баллов. О разрушениях и пострадавших не сообщается.
4 мая землетрясение магнитудой 4.8 произошло в Таджикистане. 3 числа – в Черном море, магнитудой 2,9, с эпицентром на глубине в десять километров в 118 км к югу от Феодосии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сейсмоопасный Крым: ждать ли землетрясений и где безопаснее строить
Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые
Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
 
ТурцияЗемлетрясениеНовостиСейсмологияЕвропейский средиземноморский сейсмологический центрВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:41Крымский мост перекрыт
11:37Ударом по Джанкою Киев нарушил им же объявленное "перемирие" – МИД
11:29Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня - МИД России
11:22В Севастополе отменена воздушная тревога
11:13Новая схема проезда у Крымского моста – с чем ехать на сканер или ручной досмотр
11:00Германия видит в Украине лабораторную мышь и сборочный цех – Медведев
10:51В Севастополе воздушная тревога
10:48Сколько в Крыму гостиниц и санаториев – данные статистики
10:40В Севастополе повторно закрыли рейд
10:29Глава Черноморского района Крыма уходит в отставку
10:26Серия землетрясений произошла в Турции – что известно
10:17Ядерные поползновения Германии могут стать поводом для войны – заявление
10:08Солнечный ветер спровоцирует магнитные бури на Земле
09:57"Будет уничтожена": Медведев дал сигнал элитам Германии
09:50Четыре шедевра великого режиссера: "неклассический" классик Бортко
09:36Убавил децибелы кирпичом: севастополец ответит за порчу иномарки
09:29Дрон ВСУ ударил по автобусу в Белгородской области – погибла женщина
09:20В Крыму назначили нового министра ЖКХ
09:15Крымский мост сейчас - оперативная обстановка на утро четверга
09:07День радио – как это открытие перевернуло мир
Лента новостейМолния