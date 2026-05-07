Перемирие в дни празднования Победы объявляется с полуночи 8 мая до 10 мая - РИА Новости Крым, 07.05.2026
Перемирие в дни празднования Победы объявляется с полуночи 8 мая до 10 мая
Перемирие в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина объявляется с 00.00 8 мая до 10 мая,... РИА Новости Крым, 07.05.2026
2026-05-07T18:53
2026-05-07T18:54
Перемирие в дни празднования Победы объявляется с полуночи 8 мая до 10 мая - Минобороны

18:53 07.05.2026 (обновлено: 18:54 07.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Перемирие в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина объявляется с 00.00 8 мая до 10 мая, сообщило Минобороны РФ.
"В соответствии с решением президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В.В. Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, с нуля часов 8 мая до 10 мая, российская сторона объявляет перемирие", - говорится в сообщении.
Ранее Минобороны РФ объявило, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая. При этом ВСУ в эту же ночь ударили дронами по Джанкою в Крыму, погибли пять человек.
В Минобороны РФ подчеркнули, что российские войска нанесут ответный массированный ракетный удар по центру столицы Украины, если киевский режим попытается сорвать празднование 9 Мая.
