https://crimea.ria.ru/20260507/parad-pobedy-provedut-v-novorossiyske-i-krasnodare--1155833525.html

Парад Победы проведут в Новороссийске и Краснодаре

Парад Победы проведут в Новороссийске и Краснодаре - РИА Новости Крым, 07.05.2026

Парад Победы проведут в Новороссийске и Краснодаре

Власти Краснодарского края совместно с силовыми структурами и военными приняли решение провести парад Победы в Новороссийске и Краснодаре 9 мая, сообщил... РИА Новости Крым, 07.05.2026

2026-05-07T13:17

2026-05-07T13:17

2026-05-07T13:25

краснодарский край

кубань

парад

день победы

9 мая

вениамин кондратьев

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110486/57/1104865782_0:146:2500:1552_1920x0_80_0_0_1362a7e7adb32cfd2be3bc98e7897563.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Власти Краснодарского края совместно с силовыми структурами и военными приняли решение провести парад Победы в Новороссийске и Краснодаре 9 мая, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.Кондратьев поблагодарил правоохранительные органы за поддержку данного решения, отметив, что проведение праздничных мероприятий в текущих условиях – это высокая ответственность. Поэтому сейчас принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности.В конце апреля Вениамин Кондратьев сообщал, что торжественное прохождение войск в Краснодаре на 9 мая по случаю Дня Победы не состоится. По параду в Новороссийске власти пообещали принять окончательное решение ближе к 9 мая.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что в республике не будет военного парада и шествия Бессмертного полка на День Победы, также не планируется других массовых мероприятий по соображениям безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, парад, день победы, 9 мая, вениамин кондратьев, новости