https://crimea.ria.ru/20260507/parad-pobedy-provedut-v-novorossiyske-i-krasnodare--1155833525.html
Парад Победы проведут в Новороссийске и Краснодаре
Парад Победы проведут в Новороссийске и Краснодаре - РИА Новости Крым, 07.05.2026
Парад Победы проведут в Новороссийске и Краснодаре
Власти Краснодарского края совместно с силовыми структурами и военными приняли решение провести парад Победы в Новороссийске и Краснодаре 9 мая, сообщил... РИА Новости Крым, 07.05.2026
2026-05-07T13:17
2026-05-07T13:17
2026-05-07T13:25
краснодарский край
кубань
парад
день победы
9 мая
вениамин кондратьев
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110486/57/1104865782_0:146:2500:1552_1920x0_80_0_0_1362a7e7adb32cfd2be3bc98e7897563.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Власти Краснодарского края совместно с силовыми структурами и военными приняли решение провести парад Победы в Новороссийске и Краснодаре 9 мая, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.Кондратьев поблагодарил правоохранительные органы за поддержку данного решения, отметив, что проведение праздничных мероприятий в текущих условиях – это высокая ответственность. Поэтому сейчас принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности.В конце апреля Вениамин Кондратьев сообщал, что торжественное прохождение войск в Краснодаре на 9 мая по случаю Дня Победы не состоится. По параду в Новороссийске власти пообещали принять окончательное решение ближе к 9 мая.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что в республике не будет военного парада и шествия Бессмертного полка на День Победы, также не планируется других массовых мероприятий по соображениям безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110486/57/1104865782_120:0:2381:1696_1920x0_80_0_0_a06d67feeb8fb409604080c962d8b9fd.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, кубань, парад, день победы, 9 мая, вениамин кондратьев, новости
Парад Победы проведут в Новороссийске и Краснодаре
Парад Победы в Новороссийске и Краснодаре состоится - Кондратьев
13:17 07.05.2026 (обновлено: 13:25 07.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Власти Краснодарского края совместно с силовыми структурами и военными приняли решение провести парад Победы в Новороссийске и Краснодаре 9 мая, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Парад Победы в Новороссийске и Краснодаре состоится. Приняли такое решение совместно с силовыми и военными структурами региона", - написал глава края в своем канале в МАКС.
Кондратьев поблагодарил правоохранительные органы за поддержку данного решения, отметив, что проведение праздничных мероприятий в текущих условиях – это высокая ответственность. Поэтому сейчас принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности.
"Мы живем в непростое время ежедневной беспилотной опасности и угроз с воздуха, но благодаря профессионализму наших военных и правоохранителей мы справляемся", - добавил губернатор.
В конце апреля Вениамин Кондратьев сообщал
, что торжественное прохождение войск в Краснодаре на 9 мая по случаю Дня Победы не состоится. По параду в Новороссийске власти пообещали принять окончательное решение ближе к 9 мая.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что в республике не будет военного парада и шествия Бессмертного полка на День Победы, также не планируется других массовых мероприятий по соображениям безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.