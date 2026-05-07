Парад Победы проведут в Новороссийске и Краснодаре - РИА Новости Крым, 07.05.2026
Парад Победы проведут в Новороссийске и Краснодаре
Власти Краснодарского края совместно с силовыми структурами и военными приняли решение провести парад Победы в Новороссийске и Краснодаре 9 мая, сообщил... РИА Новости Крым, 07.05.2026
13:17 07.05.2026 (обновлено: 13:25 07.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Власти Краснодарского края совместно с силовыми структурами и военными приняли решение провести парад Победы в Новороссийске и Краснодаре 9 мая, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Парад Победы в Новороссийске и Краснодаре состоится. Приняли такое решение совместно с силовыми и военными структурами региона", - написал глава края в своем канале в МАКС.
Кондратьев поблагодарил правоохранительные органы за поддержку данного решения, отметив, что проведение праздничных мероприятий в текущих условиях – это высокая ответственность. Поэтому сейчас принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности.
"Мы живем в непростое время ежедневной беспилотной опасности и угроз с воздуха, но благодаря профессионализму наших военных и правоохранителей мы справляемся", - добавил губернатор.
В конце апреля Вениамин Кондратьев сообщал, что торжественное прохождение войск в Краснодаре на 9 мая по случаю Дня Победы не состоится. По параду в Новороссийске власти пообещали принять окончательное решение ближе к 9 мая.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что в республике не будет военного парада и шествия Бессмертного полка на День Победы, также не планируется других массовых мероприятий по соображениям безопасности.
