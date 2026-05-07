Память вечна: в Крыму прошел финал конкурса "Мы – наследники Победы"

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе наградили победителей творческого конкурса "Мы – наследники Победы", посвященного Победе в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Гала-концерт и торжественное награждение прошли в Государственном академическом музыкальном театре. Патриотическое мероприятие собрало лучшие творческие коллективы из учебных заведений полуострова.
Мероприятие посетили первые лица Крыма. Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул особую значимость подобных мероприятий.
"Конкурс правильный, и дети с большим воодушевлением в нем участвуют. Мурашки бегут, когда слышишь, как они все это рассказывают. Для них это не просто выступление – они проживают историю своих отцов, дедов, нынешних героев СВО. Это память, которую мы с вами должны сохранить и передать потомкам", - сказал глава республики Сергей Аксенов.
И этот конкурс – наглядное подтверждение того, что в Крыму ведется правильная работа по патриотическому воспитанию молодежи, подчеркнул председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.
"За эти годы сам конкурс изменился в качественно новую сторону - появилась глубина события, глубина сюжета. О чем это говорит? О том, что дети не поверхностно относятся к этому, а очень серьезно и чувственно, это проходит через их сознание. Мы воспитываем патриотов, и в Крыму в целом ведется масштабная работа по правильному воспитанию молодежи", - подчеркнул Константинов.
Конкурс "Мы – наследники Победы!" проводится с 2015 года. С 2024-го он охватывает не только Крым и Севастополь, но и новые регионы – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Ежегодно в нем принимают участие больше 10 тысяч школьников и студентов.