Новости СВО - ситуация на линии боестолкновения

Российские военные улучшают позиции на всех линиях фронта в зоне СВО и продолжают уничтожать живую силу и вооружение противника. Как сообщается в сводке... РИА Новости Крым, 07.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Российские военные улучшают позиции на всех линиях фронта в зоне СВО и продолжают уничтожать живую силу и вооружение противника. Как сообщается в сводке Минобороны РФ, за сутки в зоне спецоперации уничтожены еще 1210 боевиков ВСУ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял более 230 боевиков, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 190 военных ВСУ, боевую бронированную машину, 25 автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли более 160 человек, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы.Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 солдат, три боевые бронированные машины, семь автомобилей. Уничтожены три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 320 боевиков, бронетранспортер, восемь автомобилей и американскую гаубицу М777.Подразделения группы "Днепр" уничтожили до 30 украинских неонацистов, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы.Также российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры противника, места запуска дронов самолетного типа, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.Средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 570 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 143 422 беспилотных летательных аппарата, 659 зенитных ракетных комплексов, 29 200 танков и других боевых бронированных машин, 1 716 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 812 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 029 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России бьет по украинским узлам связи и технике НАТОГрупповой удар возмездия нанесен по объектам ОПК и энергетики УкраиныУкраина как ширма: Европа готова идти ва-банк и делает ставки на повышение эскалации

