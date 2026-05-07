На Украине распространяются устойчивые к антибиотикам "супербактерии" - СМИ - РИА Новости Крым, 07.05.2026

Украина превратилась в инкубатор для развития "супербактерий", устойчивым ко многим распространенным антибиотикам, а иногда и ко всем сразу. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 07.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Украина превратилась в инкубатор для развития "супербактерий", устойчивым ко многим распространенным антибиотикам, а иногда и ко всем сразу. Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на газету The i Paper.Самый тревожный вид — Klebsiellapneumoniae. По оценкам специалистов, в год эта бактерия убивает более 100 тысяч человек.По словам собеседника издания, заведующего хирургическим отделением на Украине Данила Туркевича, к распространению супербактерий в стране ведут три фактора: переполненные госпитали, слабая система контроля за распространением инфекций и микродозы антибиотиков — врачи вынуждены экономить запасы."Возможно, я фаталист, но мне кажется, мы уже живем в постантибиотиковую эру. Потому что проблема касается не только Украины, но и всего мира", — заявил он.По данным журнала TheLancet, в 2021 году 1,14 миллионов смертей в мире были напрямую вызваны устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП). Прогноз на ближайшие десятилетия еще страшнее: с 2025 по 2050 год с ней свяжут более 39 миллионов смертей. "А тем временем украинских раненых вывозят в больницы по всей Европе. И уже сейчас трудноизлечимые инфекции фиксируются в Германии, Дании и Нидерландах", - отмечает газета.Исследователи из Хельсинкского университета и больницы HUS выяснили, что 8% украинских беженцев попали в больницы с военными травмами. Из них почти 80% оказались носителями бактерий с множественной лекарственной устойчивостью.При этом отмечается, что европейские программы в основном нацелены на особо опасные инфекции, такие как лихорадка денге, бешенство и т.д. А отслеживание устойчивости к противомикробным препаратам остается в тени.Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что исследования США, направленные на управление эпидемиями и изучение генетических факторов, влияющих на устойчивость людей к различным болезням, могут грозить миру зомби-апокалипсисом, который перестанет быть фантастикой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев готовит теракты и провокации с химикатами против РФЗеленский снова просит ядерное оружие: почему теперь и кто его дастРоссия даст жесткий отпор попыткам передать Киеву ядерное оружие – МИД

