На ЕГЭ-2026 нельзя: Рособрнадзор определил список запретов для выпускников

Без связи, калькуляторов, шпаргалок и общения – Рособрнадзор определил, что запрещено делать выпускникам во время проведения Единого государственного экзамена... РИА Новости Крым, 07.05.2026

2026-05-07T18:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Без связи, калькуляторов, шпаргалок и общения – Рособрнадзор определил, что запрещено делать выпускникам во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ-2026).Также сдающим не позволят иметь при себе телефоны, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены к использованию для выполнения заданий по некоторым предметам, уточняет ведомство.Участникам ЕГЭ нельзя фотографировать бланки и переписывать задания в черновики. Их наряду с бумажными или электронными экзаменационными материалами не разрешат вынести из аудитории. Также во время экзамена запрещено перемещаться без сопровождения организатора, разговаривать и обмениваться любыми предметами.Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.

