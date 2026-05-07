На ЕГЭ-2026 нельзя: Рособрнадзор определил список запретов для выпускников - РИА Новости Крым, 07.05.2026
На ЕГЭ-2026 нельзя: Рособрнадзор определил список запретов для выпускников
На ЕГЭ-2026 нельзя: Рособрнадзор определил список запретов для выпускников
Без связи, калькуляторов, шпаргалок и общения – Рособрнадзор определил, что запрещено делать выпускникам во время проведения Единого государственного экзамена... РИА Новости Крым, 07.05.2026
егэ, новости, рособрнадзор, россия, образование в россии
На ЕГЭ-2026 нельзя: Рособрнадзор определил список запретов для выпускников

Рособрнадзор определил запреты для выпускников во время проведения ЕГЭ-2026

18:15 07.05.2026 (обновлено: 18:20 07.05.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЭкран компьютера преподавателя во время сдачи единого государственного экзамена по русскому языку
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Без связи, калькуляторов, шпаргалок и общения – Рособрнадзор определил, что запрещено делать выпускникам во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ-2026).
"Согласно рекомендациям, находясь в пункте проведения экзамена, нельзя выполнять работу несамостоятельно или общаться с другими участниками", – цитирует документ ведомства РИА Новости.
Также сдающим не позволят иметь при себе телефоны, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены к использованию для выполнения заданий по некоторым предметам, уточняет ведомство.
Участникам ЕГЭ нельзя фотографировать бланки и переписывать задания в черновики. Их наряду с бумажными или электронными экзаменационными материалами не разрешат вынести из аудитории. Также во время экзамена запрещено перемещаться без сопровождения организатора, разговаривать и обмениваться любыми предметами.
"За нарушение этих правил участника удалят из пункта проведения экзамена. Ему выдадут соответствующий акт, второй экземпляр которого направят в Государственную экзаменационную комиссию", – подчеркнули в материале.
Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.
