На автостанции в Ялте начались отделочные работы
2026-05-07T19:49
На капремонте автостанции в Ялте задействовано 70 человек - начались отделочные работы

19:49 07.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. На автостанции в Ялте начались отделочные работы. Сейчас на объекте задействовано 70 рабочих. Об этом сообщил руководитель Минтранса республики Арсений Козловский.
"В настоящий момент на объекте задействовано свыше 70 рабочих. Стартовал процесс внутренних отделочных работ", - написал в своем канале МАКС Козловский.
Он сообщил, что провел выездное совещание совместно с генеральным директором "Крымавтотранс" Вячеславом Мартыновым.
"Капитальный ремонт ведется высокими темпами. Ключевая задача — создать для жителей и гостей Ялты современный, надежный и комфортный транспортно-пересадочный узел", - отметил министр.
Ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщал, что автовокзал в Ялте планируют капитально отремонтировать к маю 2026 года. По его словам, все работы ведутся строго по графику. На площадке задействованы 35 специалистов. Уже выполнены демонтаж платформ и усиление несущих конструкций здания.
