Москва принимает дополнительные меры по безопасности в День Победы

Москва принимает дополнительные меры по обеспечению безопасности из-за угроз Киева. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 07.05.2026

2026-05-07T12:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Москва принимает дополнительные меры по обеспечению безопасности из-за угроз Киева. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что в отношении главы российского государства для обеспечения его безопасности также принимаются соответствующие меры.При этом Песков напомнил об объявленном Россией перемирии в зоне СВО и указал, что оно будет действовать 8 и 9 мая.Минобороны России 4 мая сообщило, что в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина 8 и 9 мая объявлено перемирие в честь празднования Дня Победы. Москва рассчитывает на то, что Киев последует ее примеру. В МО РФ также подчеркнули, что российские войска нанесут ответный массированный ракетный удар по центру столицы Украины, если киевский режим попытается сорвать празднование 9 Мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перемирие для эскалации: кто использует Зеленского для провокации удара по КиевуУдар по Киеву будет нанесен в случае атак ВСУ в дни празднования Великой Победы – МИДПеремирие между РФ и Украиной на День Победы: какую игру ведет Зеленский

