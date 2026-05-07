Рейтинг@Mail.ru
Москва принимает дополнительные меры по безопасности в День Победы - РИА Новости Крым, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260507/moskva-prinimaet-dopolnitelnye-mery-po-bezopasnosti-v-den-pobedy-1155831839.html
Москва принимает дополнительные меры по безопасности в День Победы
Москва принимает дополнительные меры по безопасности в День Победы - РИА Новости Крым, 07.05.2026
Москва принимает дополнительные меры по безопасности в День Победы
Москва принимает дополнительные меры по обеспечению безопасности из-за угроз Киева. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 07.05.2026
2026-05-07T12:55
2026-05-07T12:55
дмитрий песков
новости
9 мая
день победы
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1e/1146828917_0:131:3178:1919_1920x0_80_0_0_e9dcba67be1580ed10b5737736bbc4e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Москва принимает дополнительные меры по обеспечению безопасности из-за угроз Киева. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что в отношении главы российского государства для обеспечения его безопасности также принимаются соответствующие меры.При этом Песков напомнил об объявленном Россией перемирии в зоне СВО и указал, что оно будет действовать 8 и 9 мая.Минобороны России 4 мая сообщило, что в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина 8 и 9 мая объявлено перемирие в честь празднования Дня Победы. Москва рассчитывает на то, что Киев последует ее примеру. В МО РФ также подчеркнули, что российские войска нанесут ответный массированный ракетный удар по центру столицы Украины, если киевский режим попытается сорвать празднование 9 Мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перемирие для эскалации: кто использует Зеленского для провокации удара по КиевуУдар по Киеву будет нанесен в случае атак ВСУ в дни празднования Великой Победы – МИДПеремирие между РФ и Украиной на День Победы: какую игру ведет Зеленский
https://crimea.ria.ru/20260507/9-maya-vse-budet-natseleno-na-kiev-moskva-preduprezhdaet-evropu-1155830468.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1e/1146828917_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_3768baf52297f85e4c9fc6edf1b5c2cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, новости, 9 мая, день победы, россия
Москва принимает дополнительные меры по безопасности в День Победы

Москва принимает дополнительные меры по безопасности в День Победы – Кремль

12:55 07.05.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Москва принимает дополнительные меры по обеспечению безопасности из-за угроз Киева. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Накануне больших праздников – и, конечно же, наверное, главным образом к большим праздникам в нашей стране относится День Победы – всегда принимаются дополнительные меры безопасности по линии соответствующих специальных служб. Так же происходит и в этом году, в том числе и с учетом достаточно сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы киевского режима", – сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что в отношении главы российского государства для обеспечения его безопасности также принимаются соответствующие меры.
При этом Песков напомнил об объявленном Россией перемирии в зоне СВО и указал, что оно будет действовать 8 и 9 мая.
Минобороны России 4 мая сообщило, что в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина 8 и 9 мая объявлено перемирие в честь празднования Дня Победы. Москва рассчитывает на то, что Киев последует ее примеру. В МО РФ также подчеркнули, что российские войска нанесут ответный массированный ракетный удар по центру столицы Украины, если киевский режим попытается сорвать празднование 9 Мая.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Перемирие для эскалации: кто использует Зеленского для провокации удара по Киеву
Удар по Киеву будет нанесен в случае атак ВСУ в дни празднования Великой Победы – МИД
Перемирие между РФ и Украиной на День Победы: какую игру ведет Зеленский
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер
12:45
9 мая все будет нацелено на Киев: Москва предупреждает Европу
 
Дмитрий ПесковНовости9 маяДень ПобедыРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:28Память вечна: в Крыму прошел финал конкурса "Мы – наследники Победы"
14:17Сладкая и с кислинкой: первый урожай земляники собирают в Крыму
14:07За четыре месяца в Крыму от мошенников пострадали 1 400 человек
13:57Гексоген в комоде: в Севастополе пенсионер ответит за хранение взрывчатки
13:45ВСУ атаковали Петербург из воздушного пространства Латвии – Минобороны РФ
13:40В Крыму мужчину будут судить за избиение до смерти собственного отца
13:29Новости СВО - ситуация на линии боестолкновения
13:17Парад Победы проведут в Новороссийске и Краснодаре
13:15В школе под Ростовом взорвалась граната
13:08127 дронов ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России за четыре часа
12:55Москва принимает дополнительные меры по безопасности в День Победы
12:459 мая все будет нацелено на Киев: Москва предупреждает Европу
12:28Фильмы Бортко стали значимым вкладом в развитие киноискусства – Путин
12:16ВСУ третий день бьют по жилой застройке Энергодара
12:02Крымский мост открыт
11:52Украинские дроны упали в Латвии – произошел пожар на нефтебазе
11:41Крымский мост перекрыт
11:37Ударом по Джанкою Киев нарушил им же объявленное "перемирие" – МИД
11:29Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня - МИД России
11:22В Севастополе отменена воздушная тревога
Лента новостейМолния