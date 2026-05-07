МОК оставил в силе санкции в отношении спортсменов из России

Приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов оставил в силе Исполнительный комитет...

2026-05-07T17:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов оставил в силе Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сказано на сайте организации.Что касается ограничений в отношении белорусских спортсменов, включая участие в командных видах спорта и организацию международных спортивных мероприятий, МОК отменил свои рекомендации.Ограничения в отношении белорусских спортсменов действовали с 28 февраля 2022 года. С 28 марта 2023 года спортсмены с белорусским паспортом участвовали в турнирах в качестве индивидуальных нейтральных атлетов."Поскольку МОК продолжает сталкиваться со все более сложными реалиями и последствиями нынешней геополитической ситуации, включая растущее число войн и конфликтов, а также на фоне растущей глобальной нестабильности, он должен выполнять свою миссию по сохранению основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая дарит надежду миру. МОК подтверждает, что участие спортсменов в международных соревнованиях не должно ограничиваться действиями их правительств, включая участие в войне или конфликте", – сказано в заявлении.В октябре 2023 года МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления и лишил его статуса Национального олимпийского комитета России за принятие в свой состав региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов.В июне глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что комитет еще в январе 2025 года уведомил МОК об устранении всех юридических препятствий.Российские спортсмены отстранены от выступлений на международных турнирах во многих видах спорта с 2022 года. Исполком МОК 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России в юношеских соревнованиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Паралимпийцы вернули гимн и флаг РФ в международный спорт - ПутинТрансгендерам* запретили участвовать в женских соревнованияхФигуристов Медведеву и Энберта внесли в базу "Миротворца" из-за Крыма

