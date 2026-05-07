https://crimea.ria.ru/20260507/massovye-rasstrely-i-utopleniya-fsb-rassekretila-uzhasy-okkupatsii-kryma-1155726575.html

Массовые расстрелы и утопления: ФСБ рассекретила ужасы оккупации Крыма

Массовые расстрелы и утопления: ФСБ рассекретила ужасы оккупации Крыма - РИА Новости Крым, 07.05.2026

Массовые расстрелы и утопления: ФСБ рассекретила ужасы оккупации Крыма

Убийства мирных граждан в Крыму в годы Великой Отечественной войны достигли масштаба ужасающего геноцида, а ущерб от разрушений инфраструктуры превысил... РИА Новости Крым, 07.05.2026

2026-05-07T08:11

2026-05-07T08:11

2026-05-07T08:11

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

история

великая отечественная война

крым в великой отечественной войне

крым

новости крыма

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/18/1136826026_0:194:2299:1487_1920x0_80_0_0_e627bef61ca4081c830e29aaf3b9860e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Убийства мирных граждан в Крыму в годы Великой Отечественной войны достигли масштаба ужасающего геноцида, а ущерб от разрушений инфраструктуры превысил миллиарды рублей. Рассекреченные документы Центрального архива ФСБ России в преддверии Дня Победы представили в Управлении ФСБ РФ по Крыму и Севастополю в рамках проекта "Без срока давности".В соответствии с архивными документами, только на Керченском полуострове в 1941 году зафиксированы факты жесткого убийства нацистскими карателями более 7 тысяч безоружных жителей. Этот факт явился одним из неопровержимых доказательств совершения нацистами военных преступлений и геноцида советского народа на Нюрнбергском процессе в 1946 году и в Верховном суде Республики Крым в 2022 году."В ноябре-декабре 1943 года гитлеровские захватчики под видом эвакуации собирали местное население Крыма, вывозили большими группами на баржах из Севастопольского и Евпаторийского портов и топили в открытом море. Так, наркому госбезопасности Меркулову было доложено, что 8 декабря 1943 года из Севастопольского порта было вывезено в море и потоплено до 5000 человек", – приводят в ведомстве данные из спецсообщения наркома госбезопасности Крымской АССР П.М. Фокина.В печально известном пересылочном лагере военнопленных "Картофельный городок" в Симферополе нацистами было убито и погибло от невыносимых условий содержания более шести тысяч человек, что также подтверждено архивными документами.Во взаимодействии с партийными органами, партизанами и подпольщиками в Крыму советские спецслужбы обеспечили получение важной разведывательной информации, организовали проведение тысяч диверсий в тылу врага, создали необходимые условия для успешного освобождения полуострова Красной Армией в апреле-мае 1944 года.После изгнания нацистских оккупантов из Крыма органы госбезопасности организовали розыск и задержание вражеских шпионов и диверсантов, предателей Родины и других преступников. В докладной записке на имя наркома НКВД Лаврентия Берии указано, что с апреля по июнь 1944 года было задержано 57450 лиц, из которых арестовано 7833 человека, в том числе 998 агентов иностранных спецслужб, 1261 активных пособников нацистских оккупантов и 2707 изменников Родины и карателей."Также чекисты участвовали в оценке ущерба от нацистской оккупации полуострова и обеспечили контроль восстановления народного хозяйства Крыма. Тысячи жилых домов и предприятий были разрушены, серьезно повреждена инфраструктура, культурные и социальные объекты, ущерб составил несколько миллиардов рублей", – сказано в релизе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бессудные расправы в Симферополе в 1941 - ФСБ рассекретила новый архивПутин поручил ФСБ искать и наказывать предателей РоссииВ Крыму снимут художественный фильм о трагедии концлагеря "Красный"

https://crimea.ria.ru/20250618/bessudnye-raspravy-v-simferopole-v-1941---fsb-rassekretila-novyy-arkhiv-1147304380.html

https://crimea.ria.ru/20250423/na-puti-k-osvobozhdeniyu-kryma-rassekrechennye-arkhivy-fsb-1145715361.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), история, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, крым, новости крыма, общество