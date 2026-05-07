Массированные атаки ВСУ и новый министр ЖКХ Крыма - главное за день
ВСУ усилили атаки на Москву и другие города страны – вражеские дроны атаковали Санкт-Петербург, Ржев, Белгород, Брянск, Крым и другие регионы РФ. Международный... РИА Новости Крым, 07.05.2026
2026-05-07T22:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. ВСУ усилили атаки на Москву и другие города страны – вражеские дроны атаковали Санкт-Петербург, Ржев, Белгород, Брянск, Крым и другие регионы РФ. Международный олимпийский комитет оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов. На должность министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым назначен Алексей Кудинов. Глава администрации Черноморского района Крыма Александр Дудинов уходит в отставку.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атаки ВСУ на Москву и регионы РоссииСредства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотников над Крымом, еще 20 российскими регионами и акваториями морей, сообщает Минобороны РФ.Затем еще 82 украинских беспилотника были уничтожены за 4 часа над регионами России, а также акваторией Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Над Москвой к 16 часам было сбито 43 вражеских беспилотника. Об этом в своем канале в МАКС написал мэр столицы Сергей Собянин. Затем стало известно о еще 18 вражеских дронах, сбитых на подходах к столице с 16 до 22 часов.Город Ржев в Тверской области в ночь на четверг также подвергся атаке украинских беспилотников – повреждены жилые дома, людей эвакуировали. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Королев."Работаем в Ржеве. Город воинской славы сегодня ночью отразил атаку вражеских БПЛА. В пятиэтажном жилом доме повреждена плита кровельного перекрытия. Частично выбиты окна в этой и двух соседних пятиэтажках. Люди не пострадали. Жители домов, 350 человек, включая 60 детей, были оперативно эвакуированы, размещены в местной гостинице", – написал руководитель региона в своем канале в МАКС.Боевики ВСУ нанесли удар по Брянску – ранены 13 человек, в том числе ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.В ночь на четверг ВСУ атаковали Ростовскую область – регион подвергся массированной воздушной атаке, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Уничтожены более трех десятков БПЛА в 12 районах области.МОК оставил в силе санкции в отношении РоссииПриостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов оставил в силе Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сказано на сайте организации."Хотя ОКР провел конструктивные обсуждения с МОК по вопросу своего отстранения, оно остается в силе, пока комиссия МОК по правовым вопросам продолжает рассматривать этот вопрос", цитирует РИА Новости сообщение МОК.Глава Черноморского района Крыма уходит в отставкуГлава администрации Черноморского района Крыма Александр Дудинов уходит в отставку. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем канале в МАКС."Александр Дудинов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Продолжается ротация кадров в муниципалитетах, которую мы последовательно проводим", - написал Аксенов.Нового министра ЖКХ назначили в КрымуНа должность министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым назначен Алексей Сергеевич Кудинов. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
