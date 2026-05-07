Рейтинг@Mail.ru
Массированные атаки ВСУ и новый министр ЖКХ Крыма - главное за день - РИА Новости Крым, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260507/massirovannye-ataki-vsu-i-novyy-ministr-zhkkh-kryma---glavnoe-za-den-1155849467.html
Массированные атаки ВСУ и новый министр ЖКХ Крыма - главное за день
Массированные атаки ВСУ и новый министр ЖКХ Крыма - главное за день - РИА Новости Крым, 07.05.2026
Массированные атаки ВСУ и новый министр ЖКХ Крыма - главное за день
ВСУ усилили атаки на Москву и другие города страны – вражеские дроны атаковали Санкт-Петербург, Ржев, Белгород, Брянск, Крым и другие регионы РФ. Международный... РИА Новости Крым, 07.05.2026
2026-05-07T22:33
2026-05-07T22:33
главное за день
общество
новости
крым
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267218_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_77118a26d49a898c3149be53b257333b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. ВСУ усилили атаки на Москву и другие города страны – вражеские дроны атаковали Санкт-Петербург, Ржев, Белгород, Брянск, Крым и другие регионы РФ. Международный олимпийский комитет оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов. На должность министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым назначен Алексей Кудинов. Глава администрации Черноморского района Крыма Александр Дудинов уходит в отставку.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атаки ВСУ на Москву и регионы РоссииСредства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотников над Крымом, еще 20 российскими регионами и акваториями морей, сообщает Минобороны РФ.Затем еще 82 украинских беспилотника были уничтожены за 4 часа над регионами России, а также акваторией Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Над Москвой к 16 часам было сбито 43 вражеских беспилотника. Об этом в своем канале в МАКС написал мэр столицы Сергей Собянин. Затем стало известно о еще 18 вражеских дронах, сбитых на подходах к столице с 16 до 22 часов.Город Ржев в Тверской области в ночь на четверг также подвергся атаке украинских беспилотников – повреждены жилые дома, людей эвакуировали. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Королев."Работаем в Ржеве. Город воинской славы сегодня ночью отразил атаку вражеских БПЛА. В пятиэтажном жилом доме повреждена плита кровельного перекрытия. Частично выбиты окна в этой и двух соседних пятиэтажках. Люди не пострадали. Жители домов, 350 человек, включая 60 детей, были оперативно эвакуированы, размещены в местной гостинице", – написал руководитель региона в своем канале в МАКС.Боевики ВСУ нанесли удар по Брянску – ранены 13 человек, в том числе ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.В ночь на четверг ВСУ атаковали Ростовскую область – регион подвергся массированной воздушной атаке, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Уничтожены более трех десятков БПЛА в 12 районах области.МОК оставил в силе санкции в отношении РоссииПриостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов оставил в силе Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сказано на сайте организации."Хотя ОКР провел конструктивные обсуждения с МОК по вопросу своего отстранения, оно остается в силе, пока комиссия МОК по правовым вопросам продолжает рассматривать этот вопрос", цитирует РИА Новости сообщение МОК.Глава Черноморского района Крыма уходит в отставкуГлава администрации Черноморского района Крыма Александр Дудинов уходит в отставку. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем канале в МАКС."Александр Дудинов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Продолжается ротация кадров в муниципалитетах, которую мы последовательно проводим", - написал Аксенов.Нового министра ЖКХ назначили в КрымуНа должность министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым назначен Алексей Сергеевич Кудинов. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260507/vsu-atakovali-peterburg-iz-vozdushnogo-prostranstva-latvii--minoborony-rf-1155835017.html
https://crimea.ria.ru/20260507/nasledniki-pobezhdennykh-chego-ne-uchel-zelenskiy-pri-obyavlenii-peremiriya-1155847113.html
https://crimea.ria.ru/20260507/v-sevastopole-na-remont-postradavshikh-ot-atak-vsu-domov-vydelili-pochti-18-mln-1155848838.html
https://crimea.ria.ru/20260507/na-avtostantsii-v-yalte-nachalis-otdelochnye-raboty-1155850262.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267218_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07f1513d9ab752dcb43999d1ba111728.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, общество, новости, крым, в мире
Массированные атаки ВСУ и новый министр ЖКХ Крыма - главное за день

Массированные атаки ВСУ и новый министр ЖКХ Крыма - главное за день

22:33 07.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. ВСУ усилили атаки на Москву и другие города страны – вражеские дроны атаковали Санкт-Петербург, Ржев, Белгород, Брянск, Крым и другие регионы РФ. Международный олимпийский комитет оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов. На должность министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым назначен Алексей Кудинов. Глава администрации Черноморского района Крыма Александр Дудинов уходит в отставку.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атаки ВСУ на Москву и регионы России

Средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотников над Крымом, еще 20 российскими регионами и акваториями морей, сообщает Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 347 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.

Затем еще 82 украинских беспилотника были уничтожены за 4 часа над регионами России, а также акваторией Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Боевики ВСУ запускают беспилотник
13:45
ВСУ атаковали Петербург из воздушного пространства Латвии – Минобороны РФ
Над Москвой к 16 часам было сбито 43 вражеских беспилотника. Об этом в своем канале в МАКС написал мэр столицы Сергей Собянин. Затем стало известно о еще 18 вражеских дронах, сбитых на подходах к столице с 16 до 22 часов.
Город Ржев в Тверской области в ночь на четверг также подвергся атаке украинских беспилотников – повреждены жилые дома, людей эвакуировали. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Королев.
"Работаем в Ржеве. Город воинской славы сегодня ночью отразил атаку вражеских БПЛА. В пятиэтажном жилом доме повреждена плита кровельного перекрытия. Частично выбиты окна в этой и двух соседних пятиэтажках. Люди не пострадали. Жители домов, 350 человек, включая 60 детей, были оперативно эвакуированы, размещены в местной гостинице", – написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
Боевики ВСУ нанесли удар по Брянску – ранены 13 человек, в том числе ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В ночь на четверг ВСУ атаковали Ростовскую область – регион подвергся массированной воздушной атаке, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Уничтожены более трех десятков БПЛА в 12 районах области.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
17:02
Наследники побежденных: чего не учел Зеленский при объявлении "перемирия"

МОК оставил в силе санкции в отношении России

Приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов оставил в силе Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сказано на сайте организации.
"Хотя ОКР провел конструктивные обсуждения с МОК по вопросу своего отстранения, оно остается в силе, пока комиссия МОК по правовым вопросам продолжает рассматривать этот вопрос", цитирует РИА Новости сообщение МОК.
Здание правительства Севастополя - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
18:37
В Севастополе на ремонт пострадавших от атак ВСУ домов выделили почти 18 млн

Глава Черноморского района Крыма уходит в отставку

Глава администрации Черноморского района Крыма Александр Дудинов уходит в отставку. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.
"Александр Дудинов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Продолжается ротация кадров в муниципалитетах, которую мы последовательно проводим", - написал Аксенов.
На автостанции в Ялте начались отделочные работы
19:49
На автостанции в Ялте начались отделочные работы

Нового министра ЖКХ назначили в Крыму

На должность министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым назначен Алексей Сергеевич Кудинов. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства региона.
"Назначить Кудинова Алексея Сергеевича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе –министра жилищно-коммунального хозяйства РК на срок полномочий главы республики", - говорится в документе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньОбществоНовостиКрымВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:33Массированные атаки ВСУ и новый министр ЖКХ Крыма - главное за день
22:10Жители Севастополя смогут выбирать местные товары по онлайн-каталогу
21:45На Украине распространяются устойчивые к антибиотикам "супербактерии" - СМИ
21:33В Россию стали меньше везти заграничного картофеля
21:23Еще 101 дрон сбит над Черным и Азовским морями и другими регионами РФ
21:15Более 4 тонн опасной рыбной продукции выявили в Краснодарском крае
20:42Зеленский вновь грозит сорвать парад Победы в Москве
20:37Рейд в Севастополе возобновил работу
20:28В Севастополе закрыли рейд
20:15В Севастополе ежегодно выделяют 300 млн рублей на медицину
20:07Укрытия в Крыму: МЧС опубликовало карту
19:49На автостанции в Ялте начались отделочные работы
19:36Как в России противодействуют кибер-мошенникам
19:19В Крыму альпинист сорвался с горы Сокол
19:02Смертельное ДТП с четырьмя машинами произошло в Сочи
18:53Перемирие в дни празднования Победы объявляется с полуночи 8 мая до 10 мая
18:37В Севастополе на ремонт пострадавших от атак ВСУ домов выделили почти 18 млн
18:15На ЕГЭ-2026 нельзя: Рособрнадзор определил список запретов для выпускников
17:53Хищение 8 млрд на строительстве Центра гимнастики в Сочи: дело ушло в суд
17:45Четверо мирных граждан ранены в Белгородской области при ударе ВСУ
Лента новостейМолния