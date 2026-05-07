Массированной воздушной атаке подверглась Ростовская область - РИА Новости Крым, 07.05.2026
Массированной воздушной атаке подверглась Ростовская область
В ночь на четверг ВСУ атаковали Ростовскую область – регион подвергся массированной воздушной атаке, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 07.05.2026
Массированной воздушной атаке подверглась Ростовская область

Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке – ночью сбили десятки дронов

06:52 07.05.2026 (обновлено: 07:11 07.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В ночь на четверг ВСУ атаковали Ростовскую область – регион подвергся массированной воздушной атаке, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. Уничтожены более трех десятков БПЛА в 12 районах области", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
Атаке подверглись Миллеровский,Тарасовский, Каменский, Белокалитвинский, Милютинский, Чертковский, Обливский, Верхнедонской, Шолоховский, Азовский, Неклиновский, Аксайский районы, перечислил губернатор.
И проинформировал, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала и будет уточняться. Также глава региона предупредил, что в области сохраняется беспилотная опасность.
