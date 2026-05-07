Хищение 8 млрд на строительстве Центра гимнастики в Сочи: дело ушло в суд - РИА Новости Крым, 07.05.2026
Хищение 8 млрд на строительстве Центра гимнастики в Сочи: дело ушло в суд
Уголовное дело о хищении 8 миллиардов рублей при строительстве Центра гимнастики в Сочи направлено в суд, наложен арест на имущество обвиняемых на 2,5 миллиарда РИА Новости Крым, 07.05.2026
ирина волк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
хищение
сочи
закон и право
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111782/25/1117822505_0:134:2959:1798_1920x0_80_0_0_12e9d284f55311218cdd429bf19f87c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Уголовное дело о хищении 8 миллиардов рублей при строительстве Центра гимнастики в Сочи направлено в суд, наложен арест на имущество обвиняемых на 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемые, заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве, продолжают ознакомление с материалами расследования. Ведется работа по установлению всех причастных, добавила она.О хищении 8 млрд рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи сообщалось в марте прошлого года.В хищении и дальнейшей легализации денежных средств в особо крупном размере обвиняются 13 человек. По версии следствия, с 2016 по май 2019 года они создавали видимость выполнения работ на объекте, но на самом деле выделенные деньги были похищены. В дальнейшем криминальные доходы на сумму 1,5 млрд рублей были легализованы.
Хищение 8 млрд на строительстве Центра гимнастики в Сочи: дело ушло в суд

17:53 07.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Уголовное дело о хищении 8 миллиардов рублей при строительстве Центра гимнастики в Сочи направлено в суд, наложен арест на имущество обвиняемых на 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Окончено предварительное расследование уголовного дела о хищении и дальнейшей легализации денежных средств в особо крупном размере. Фигурантам предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных статьями 160 и 174.1 УК РФ. В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество стоимостью более 2,5 миллиарда рублей", - написала Волк в своем канале в МАКС.
Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемые, заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве, продолжают ознакомление с материалами расследования. Ведется работа по установлению всех причастных, добавила она.
О хищении 8 млрд рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи сообщалось в марте прошлого года.
В хищении и дальнейшей легализации денежных средств в особо крупном размере обвиняются 13 человек. По версии следствия, с 2016 по май 2019 года они создавали видимость выполнения работ на объекте, но на самом деле выделенные деньги были похищены. В дальнейшем криминальные доходы на сумму 1,5 млрд рублей были легализованы.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
