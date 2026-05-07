Хищение 8 млрд на строительстве Центра гимнастики в Сочи: дело ушло в суд

2026-05-07T17:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Уголовное дело о хищении 8 миллиардов рублей при строительстве Центра гимнастики в Сочи направлено в суд, наложен арест на имущество обвиняемых на 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемые, заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве, продолжают ознакомление с материалами расследования. Ведется работа по установлению всех причастных, добавила она.О хищении 8 млрд рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи сообщалось в марте прошлого года.В хищении и дальнейшей легализации денежных средств в особо крупном размере обвиняются 13 человек. По версии следствия, с 2016 по май 2019 года они создавали видимость выполнения работ на объекте, но на самом деле выделенные деньги были похищены. В дальнейшем криминальные доходы на сумму 1,5 млрд рублей были легализованы.

