Как в России противодействуют кибер-мошенникам

В России за прошлый год было принято 11 законов, направленных на защиту граждан. Они были приняты в рамках распоряжения правительства о комплексном плане... РИА Новости Крым, 07.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В России за прошлый год было принято 11 законов, направленных на защиту граждан. Они были приняты в рамках распоряжения правительства о комплексном плане мероприятий по противодействию мошенничеству. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала член Общественной палаты Республики Крым, управляющий директор одного из крупнейших банков в Крыму и член Общественного совета при МВД Республики Крым Валентина Радзивил."В Госдуме прямо на этой неделе уже были подведены промежуточные итоги по борьбе с мошенниками. Количество случаев мошенничества, по данным МВД за первый квартал 2026 года, в целом уменьшилось на 18,3%, а дистанционного - на 22,7%. Больше и выявляемость, и раскрываемость. Число онлайн-краж снизилось на 14,1%, в целом преступлений в сфере компьютерной информации - на 45,3%", - привела Радзивил статистику.При этом, сказала она, в прошлом году количество преступлений с использованием IT-технологий в России доходило почти до трети от общего количества по стране. В этом же году, по вопросам финансового мошенничества, в том числе телефонного, обратилось на 40% меньше граждан.Ранее сообщалось, что за четыре месяца 2026 года в Крыму зарегистрировано около 1 400 заявлений о совершенных преступлений в сфере IT.

