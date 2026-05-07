https://crimea.ria.ru/20260507/inkubator-terroristicheskikh-ugroz-ssha-predupredili-evropu-iz-za-migrantov-1155822321.html

Инкубатор террористических угроз: США предупредили Европу из-за мигрантов

Инкубатор террористических угроз: США предупредили Европу из-за мигрантов - РИА Новости Крым, 07.05.2026

Инкубатор террористических угроз: США предупредили Европу из-за мигрантов

В своей новой Стратегии борьбы с терроризмом США назвали Европу инкубатором террористических угроз из-за неконтролируемой миграции в ЕС. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 07.05.2026

2026-05-07T08:54

2026-05-07T08:54

2026-05-07T08:54

новости

сша

европа

мигранты

терроризм

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/18/1155480232_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9dd6da02c4cc795fb88f525f355e383f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В своей новой Стратегии борьбы с терроризмом США назвали Европу инкубатором террористических угроз из-за неконтролируемой миграции в ЕС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.В стратегии говорится, что США рассматривают страны-члены НАТО в Европе как своих важнейших партнеров в сфере безопасности, однако союзники Америки сегодня сами становится узлами финансирования, логистики и вербовки террористов, что недопустимо.Согласно документу, причина, по которой в Европе прогрессирует терроризм, так что континент стал инкубатором таких угроз, называется неконтролируемая массовая миграция в ЕС, которая может способствовать проникновению террористов.В результате в условиях ограниченных ресурсов европейских спецслужб и слабого пограничного контроля создаются все условия для подготовки террористических актов против граждан Европы и США, сказано в стратегии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев: только страх у Европы может предотвратить большую бойню"Сказка" кончилась: что ждет украинских беженцев в Европе"Они бегут": в Госдуме РФ завили о росте числа мигрантов из Европы

сша

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сша, европа, мигранты, терроризм