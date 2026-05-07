Инкубатор террористических угроз: США предупредили Европу из-за мигрантов
2026-05-07T08:54
США назвали Европу инкубатором террористических угроз и призвали контролировать мигрантов
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. В своей новой Стратегии борьбы с терроризмом США назвали Европу инкубатором террористических угроз из-за неконтролируемой миграции в ЕС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.
В стратегии говорится, что США рассматривают страны-члены НАТО в Европе как своих важнейших партнеров в сфере безопасности, однако союзники Америки сегодня сами становится узлами финансирования, логистики и вербовки террористов, что недопустимо.
Согласно документу, причина, по которой в Европе прогрессирует терроризм, так что континент стал инкубатором таких угроз, называется неконтролируемая массовая миграция в ЕС, которая может способствовать проникновению террористов.
"Неконтролируемая массовая миграция стала каналом переброски террористов", – отмечается в документе.
В результате в условиях ограниченных ресурсов европейских спецслужб и слабого пограничного контроля создаются все условия для подготовки террористических актов против граждан Европы и США, сказано в стратегии.
"Европа должна немедленно значительно увеличить свои контртеррористические усилия", – заявляется в документе.
