https://crimea.ria.ru/20260507/i-tresnul-mir-initsiirovannoe-ssha-protivostoyanie-poluchilo-otvet-iz-pekina-1155821781.html

И треснул мир: инициированное США противостояние получило ответ из Пекина

И треснул мир: инициированное США противостояние получило ответ из Пекина - РИА Новости Крым, 07.05.2026

И треснул мир: инициированное США противостояние получило ответ из Пекина

Инициированное США экономическое противостояние с Китаем получило ответ из Пекина, который ведет к дальнейшей фрагментации общего экономического пространства... РИА Новости Крым, 07.05.2026

2026-05-07T08:29

2026-05-07T08:29

2026-05-07T08:29

мнения

николай стариков

сша

китай

санкции

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/06/1144710431_553:221:2090:1085_1920x0_80_0_0_c7f3aa0b02604631d725472dd6a2cfcb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Инициированное США экономическое противостояние с Китаем получило ответ из Пекина, который ведет к дальнейшей фрагментации общего экономического пространства. Это ведет к расколу мира на конкурирующие "санкционные блоки" по принципу "свой – чужой". Такое мнение высказал политический обозреватель, писатель и публицист Николай Стариков.По словам Старикова, инициаторами раскола и вместе с ним ликвидации глобализации в том виде, в котором она была длительное время реализована, являются Соединенные Штаты Америки.В результате Китай ввел свои санкции в ответ на американские ограничения, поступив тем самым крайне для себя необычно, добавил Стариков.По мнению публициста, в сложившейся ситуации главное вовсе не то, что выделяет сейчас западная пресса, отмечая, что Китай проявил неповиновение. А в том, что Китай не только со своими компаниями разговаривает, а ставит бизнес других стран перед непростым выбором, по сути, форсируя разрыв привычных связей.Таким образом, на наших глазах, по словам эксперта, происходит раскол некогда единого глобального политического и экономического пространства на конкурирующие санкционные блоки.Ранее военный эксперт Александр Хроленко в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что запрет Китая на санкции США является переломным моментом в политике КНР и очередным доказательством больших перемен в мировой системе координат, где Штаты больше не диктуют правила.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Плечом к плечу": к чему ведут Китай антироссийские санкцииЗапад помог России стать великой державой в новом мироустройствеКогда США "дают заднюю": что показал миру конфликт вокруг Ирана

сша

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, николай стариков, сша, китай, санкции