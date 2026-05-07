И треснул мир: инициированное США противостояние получило ответ из Пекина
Противостояние США и Китая поделит мир на "санкционные блоки" – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Инициированное США экономическое противостояние с Китаем получило ответ из Пекина, который ведет к дальнейшей фрагментации общего экономического пространства. Это ведет к расколу мира на конкурирующие "санкционные блоки" по принципу "свой – чужой". Такое мнение высказал политический обозреватель, писатель и публицист Николай Стариков.
По словам Старикова, инициаторами раскола и вместе с ним ликвидации глобализации в том виде, в котором она была длительное время реализована, являются Соединенные Штаты Америки.
"Их никто не тянул за язык... им было необязательно вносить (в санкционные списки – ред.) китайские компании и вызывать подобную реакцию Пекина. Но они это сделали, потому что для них важно демонстрировать, кто в доме хозяин", – сказал эксперт в прямом эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
В результате Китай ввел свои санкции в ответ на американские ограничения, поступив тем самым крайне для себя необычно, добавил Стариков.
По мнению публициста, в сложившейся ситуации главное вовсе не то, что выделяет сейчас западная пресса, отмечая, что Китай проявил неповиновение. А в том, что Китай не только со своими компаниями разговаривает, а ставит бизнес других стран перед непростым выбором, по сути, форсируя разрыв привычных связей.
"Обратите внимание: в тексте китайского МИДа нет ни слова о том, какие компании не должны соблюдать американские санкции. То есть, по сути, Китай готов ввести санкции против тех, кто будет выполнять американские санкции. А это уже дилемма. Вы, как говорится, с нами или вы с ними?" – прокомментировал политобозреватель.
Таким образом, на наших глазах, по словам эксперта, происходит раскол некогда единого глобального политического и экономического пространства на конкурирующие санкционные блоки.
"Противостояние усиливается, и для мировых компаний, инвесторов и даже государств становится все сложнее сохранять нейтралитет – они вынуждены выбирать сторону", – делает вывод Стариков в своем комментарии по теме в мессенджере МАКС.
Ранее военный эксперт Александр Хроленко в комментарии
РИА Новости Крым высказал мнение, что запрет Китая на санкции США является переломным моментом в политике КНР и очередным доказательством больших перемен в мировой системе координат, где Штаты больше не диктуют правила.
